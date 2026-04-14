MinCiencias desmiente desfinanciación, pero admite que el presupuesto no es suficiente

La entidad confirmó que el anteproyecto sí fue radicado y que contempla recursos. Sin embargo, precisó que el techo presupuestal indicativo es de $223 mil millones, una cifra que corresponde al mínimo garantizado dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo.

La controversia comenzó cuando desde el Congreso —especialmente la representante Jennifer Pedraza— se revisó la información del anteproyecto en los sistemas oficiales y se encontró un dato alarmante: el rubro de inversión aparecía en cero pesos para 2027.

La denuncia no se quedó en el ámbito político. Rápidamente fue retomada por investigadores, universidades y actores del sistema de ciencia, quienes alertaron sobre un posible desfinanciamiento que pondría en riesgo programas, convocatorias y formación de talento.

Ante la coyuntura, el Ministerio salió a desmentir la versión de “cero inversión” que denunciaba la congresista Pedraza, pero reconoció que hubo problemas en el proceso.

“El grupo de Apoyo Financiero identificó inconvenientes técnicos… esta situación está siendo indagada para determinar si hubo intención más allá de los problemas técnicos que se aducen” indicó en su lectura Sergio Carvajal Montiel, Director Administrativo y Financiero de MinCiencias.

Además, defendió la estructuración del presupuesto explicando que “El Ministerio estructuró y radicó el anteproyecto de presupuesto para 2027 el 31 de marzo de 2026, solicitando $555.349 millones, de los cuales $46.339 millones corresponden a funcionamiento y $509.010 millones a inversión”.

Un techo que no cubre la política de ciencia

Más allá del error técnico, el propio Ministerio reconoce una limitación de fondo. El techo de $223 mil millones, explicó Carvajal, se divide en cerca de $30 mil millones para funcionamiento —es decir, el sostenimiento administrativo de la entidad— y aproximadamente $192 mil millones destinados a inversión, reconociendo el funcionario que ese nivel de recursos “se queda corto” frente a las necesidades del sector y a las metas de la política pública en ciencia, tecnología e innovación.

Por eso, en paralelo, el Ministerio radicó una solicitud adicional por $332 mil millones, lo que eleva el requerimiento total a más de $555 mil millones.

Un debate que ya es político

Adicionalmente, mientras el ministerio insiste en que el proceso fue técnico y pide dar la discusión con profesionalismo y pruebas.

Desde el Ministerio se lanzó un mensaje directo a los congresistas: “si no están de acuerdo con la propuesta, presenten alternativas en el trámite legislativo” comentó el Director Administrativo y Financiero de la cartera .

Sin embargo, en esa linea, concluyeron que, el proceso presupuestal para 2027 aún no ha terminado. En las próximas semanas se definirá en articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, antes de su llegada al Congreso.

Será en ese trámite donde se definan los recursos finales para el sector de ciencia, tecnología e innovación.