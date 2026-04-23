Millonarios vs. Tolima en Liga Colombiana: fecha, hora y dónde seguir el partido de la jornada 18

Uno de los partidos estelares de la fecha 18 lo protagonizarán Millonarios y Deportes Tolima en el Estadio El Campín de Bogotá. Mientras que el azul está obligado a ganar para mantener una mínima chance de clasificar a las finales, los ibaguereños llevan nómina mixta debido a que su foco está en la Copa Libertadores.

El entrenador Fabián Bustos contará con varias novedades en su convocatoria. Jorge Arias cumplió con su fecha de sanción y vuelve a estar disponible para el once titular; entretanto, Radamel Falcao García se suma a las bajas de Rodrigo Contreras y Diego Novoa, debido a una fractura en el arco cigomático (cerca del pómulo).

Millonarios necesita entonces un triunfo en la capital del país para llegar a 25 unidades y, dependiendo de varios resultados ajenos, quedar cerca del grupo de los ocho; cualquier otro resultado lo dejará eliminado y de paso ampliará su mala racha a siete partidos sin conocer la victoria.

Por otro lado, el técnico Lucas González no incluyó en la lista de viajeros a Neto Volpi, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Luis Sandoval ni a Sebastián Guzmán, quienes quedarán centrados en el partido de la próxima semana frente al Coquimbo Unido chileno.

El Tolima ya está casificaco a las finales del primer semestre, aunque el triunfo en Bogotá le permitiría mantenerse en la lucha por ese segundo lugar de la clasificación.

Fecha, hora y dónde seguir el partido Millonarios vs. Tolima

El partido entre Millonarios y Deportes Tolima válido por la fecha 18 de la Liga Colombina 2026-I se llevará a cabo este jueves 23 de abril, a partir de las 8 de la noche. La transmisión del encuentro la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO estará disponible en la página web de Caracol Deportes.