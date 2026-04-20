Parte médico oficial de Falcao García: Esta es la fractura que sufrió El Tigre

Millonarios dio a conocer el parte médico oficial de la lesión que sufrió Falcao García este domingo, en la derrota del equipo bogotano 3-1 ante América de Cali, en juego por la fecha 17 de la Liga colombiana.

En el cierre del primer tiempo, tras un remate de cabeza del delantero samario, terminó chocando con la cabeza de Danny Rosero, lo cual le ocasionó, inicialmente, una conmoción cerebral. El atacante fue trasladado de urgencias a un centro médico, abandonando el estadio Pascual Guerrero en ambulancia.

¿Qué lesión tiene Falcao?

"Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata.

Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en elarco cigomático".

Informó Millonarios por medio de un comunicado, quien además añadió que: "El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución".

Si bien no se ha confirmado cuánto tiempo tendrá fuera de las canchas, se especula que el goleador histórico de la Selección Colombia pueda perderse lo que resta del presente campeonato en medio de su recuperación.