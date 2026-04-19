Lucas González, contundente: “Hay muchos equipos en Colombia que quisieran estar en donde estamos”

Lucas González se refirió al rendimiento de su equipo en la Copa Libertadores y respondió a las críticas recibidas por parte de la prensa, dejando clara su postura frente al análisis externo, luego del triunfo 2-0 sobre el Deportivo Pereira.

Sobre los cuestionamientos, el técnico fue directo: “A mí me pagan para una sola cosa: ganar partidos de fútbol. A ustedes, a los periodistas, seguramente para analizar cómo intentamos ganar. Lo que pasa es que ese análisis lo hacen con un 20 o máximo 30 % de información, porque ven lo que pasa acá, pero no lo que ocurre por dentro. El punto más básico, y también pasa con los hinchas, es que no saben qué jugadores están disponibles. Se asume que los futbolistas son robots y siempre están”.

Le puede interesar: Eliminatorias al Mundial Femenino: Así quedó Colombia en las posiciones tras empate en Argentina

En cuanto al balance del equipo en el torneo internacional, González explicó las dificultades estructurales: “Lo primero es tener en cuenta la disponibilidad de jugadores. Es absurdo tener que jugar un torneo internacional con 25 inscritos, donde tres son arqueros y 22 de campo. No tienes suficientes para completar una convocatoria. Ahí tenemos una desventaja importante. Además, se habla de resultados, pero de entrada tenemos menos jugadores que los rivales. La disponibilidad es clave, y también entender cómo juega el contrario”.

Finalmente, también analizó el presente en la liga local: “Hay muchos equipos en Colombia que quisieran estar donde estamos nosotros: asegurando clasificación y jugando fase de grupos de Libertadores. Son pocos los que lo logran. En este momento somos cuatro equipos en Copa y, desafortunadamente, todos tenemos un punto en dos partidos”, concluyó el estratega del Tolima.