Millonarios: estas son las cuentas para clasificar a las finales de la Liga Colombiana

Millonarios atraviesa un momento complejo en la Liga Colombiana tras ubicarse en la casilla 11 luego de la fecha 17. La derrota ante América de Cali dejó al equipo sin margen de error y, lo más preocupante, sin depender de sí mismo en la recta final del campeonato. Con solo dos jornadas por disputar, el panorama del Embajador está condicionado a una combinación de resultados ajenos.

En la fecha 18, Millonarios recibirá en El Campín a Deportes Tolima, un rival ya clasificado que ocupa la cuarta posición con 30 puntos. Si el conjunto Azul logra la victoria, alcanzaría las 25 unidades y podría meterse parcialmente en el grupo de los ocho, siempre y cuando equipos como Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Águilas Doradas e Inter de Bogotá no sumen tres puntos, e Independiente Medellín empate como máximo. De lo contrario, seguiría fuera de la zona de clasificación.

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Si se da el escenario favorable y Millonarios llega a la última jornada dentro del grupo de los ocho, enfrentará a Alianza con la posibilidad de asegurar su cupo alcanzando los 28 puntos. Incluso si rivales directos suman victorias, podría mantenerse en la octava posición.

Sin embargo, el panorama se complica si llega a la fecha 19 fuera de los ocho: en ese caso, aunque gane su partido en Valledupar, necesitará que varios de sus competidores directos pierdan puntos para poder clasificar.

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Así, el cierre del campeonato para Millonarios no solo dependerá de su rendimiento, sino también de múltiples resultados en otras plazas. Un margen mínimo de error y una alta dependencia externa marcan el camino de un equipo que aún sueña con meterse en los cuadrangulares, pero que ya no tiene el control total de su destino.