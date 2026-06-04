Aumenta llegada de usuarios de Nueva EPS a Imsalud

Pacientes enfrentan demoras en Clínica Nuestra Señora de la Paz por faltas en convenio con Nueva EPS

La ESE Imsalud reportó un aumento en la llegada de usuarios afiliados al régimen contributivo, especialmente de Nueva EPS, quienes buscan atención en la red pública de salud ante las dificultades que enfrentan para acceder a servicios en algunas clínicas de la ciudad.

Según explicó su director, Javier Orlando Prieto Peña, aunque la entidad está diseñada para prestar servicios de primer nivel, en los últimos meses ha evidenciado un mayor flujo de consultas por parte de estos pacientes.

“Lo que hemos notado es que el régimen contributivo está consultándonos mucho más y nosotros tenemos la obligación de atenderlo”, afirmó.

Pese al incremento en la demanda, el funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la institución se mantiene estable.

“Llegaremos hasta donde nuestra capacidad instalada nos lo permita y en este momento estamos prestando el servicio al 100%”, señaló.

Prieto destacó además que la red pública ha contribuido a atender parte de los usuarios que no han encontrado respuesta oportuna en otros centros asistenciales.

“Somos parte de la solución al problema y cada día estamos modernizando más nuestras líneas de atención en urgencias, hospitalización y observación”, manifestó.

De otra parte, anunció avances en la recuperación de infraestructura para ampliar la cobertura de servicios en distintos sectores de Cúcuta. Las IPS de Guaramito, La Floresta y Sevilla ya fueron entregadas y actualmente avanzan en su proceso de dotación.

“Las estamos dotando y en próximos días las estaremos dando al servicio”, indicó.

Asimismo, informó que las IPS de Belisario y Palmeras podrían entrar en funcionamiento en aproximadamente 45 días.

“Belisario ya está terminada y estamos dotándola, y Palmeras está en los acabados”, puntualizó.