Alerta en el Quindío: Relleno sanitario Andalucía solo tiene siete meses de vida útil

Armenia

Solo siete meses de operación le quedan al relleno sanitario Andalucía, que recibe las basuras de los 12 municipios del departamento del Quindío; tras este anuncio hay alerta frente a la posible emergencia sanitaria sino se habilita un nuevo espacio.

En las últimas horas, el mismo gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, lideró una mesa de trabajo con los alcaldes y gerentes de las empresas de servicios públicos para revisar el futuro del relleno sanitario Andalucía, ante la inminente culminación de su vida útil.

Durante la jornada abordó la posible emergencia sanitaria y ambiental que enfrentaría el Quindío en caso del cierre del relleno, y por eso están trabajando en la adecuación de un nuevo vaso para la disposición de las basuras, pero requieren la licencia y el permiso ambiental para poder avanzar en el proceso.

Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis

Yo creo que esto aquí no es el tema político, yo creo que aquí es una necesidad que tienen lo quindianos para que solucionemos, pero estamos en manos de un factor importante y es la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

Yo estuve hablando con el gerente de la empresa donde han venido solicitando las autorizaciones y los permisos respectivos ambientales. Yo creo que, a solucionar hoy, después de que nos faltan cuantos meses del cierre, 7, 8 meses, yo creo que lo más factible y para nosotros lo más ligero que podemos nosotros hacer es mirar cómo podemos ayudar con esta empresa, independientemente de lo que sea, de lo que haya transcurrido en meses anteriores.

Gobernador: Yo creo que aquí es solucionar ese problema, imagínese en 7 meses que esté cerrado eso. Yo quiero preguntarme qué van a hacer los alcaldes llevando la disposición de esas basuras a otros departamentos, el costo que le vamos a subir o le toca que subirle a la gente porque una empresa no va a depositar aquí a un precio y a otro precio en otro departamento.

Entonces, esa es una invitación a que miremos cómo podemos solucionar lo más rápido posible y poder adelantar todos estos permisos ambientales que se requieren. Esta es la solución que creo que es más fácil por ahora y poder nosotros atender a todas esas necesidades que se vienen en unos pocos meses para nosotros poder darle solución a esto, subrayo el mandatario de los quindianos.

Kurt Patiño, director del Plan Departamental de Aguas

Hubo una reunión convocada por el señor gobernador, precisamente a todos los alcaldes de todos los municipios del departamento, al igual que todos los operadores del servicio público domiciliario de aseo que están trabajando en el departamento del Quindío, el objetivo era revisar con todos ellos cuáles son los planes de emergencia y de contingencia que ya se tienen para cada uno de los municipios, teniendo en cuenta que la vida útil del relleno sanitario actualmente de Andalucía es de 7 meses.

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En este momento se está cursando por parte del operador Urbaser, todos los trámites correspondientes para el licenciamiento del nuevo vaso, el nuevo sitio de disposición final para todo el departamento del Quindío.

En ese sentido, el llamado que se les hizo a todos los operadores, a todos los alcaldes y a todos los representantes de los municipios del departamento del Quindío, es que finalmente debemos tener toda la planeación necesaria para evitar que en algún momento se presente algún tipo de contingencia en la prestación y afecte, a la población directamente, lo que queremos evitar es que no haya afectación a los usuarios del departamento del Quindío.

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Sebastián Cárdenas gerente de Urbaser

Tenemos un gran compromiso como actores de esta mesa interinstitucional de sacar adelante el proyecto de licenciamiento para el nuevo relleno y así no afectar la vida de los quindianos en términos de la disposición correcta de sus residuos sólidos.

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Estamos trabajando desde Urbaser a toda máquina, con la autoridad ambiental y con todos los entes gubernamentales para que este proyecto pueda salir a flote y cuentan con todo nuestro compromiso.

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