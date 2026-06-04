Los Patios aún espera directrices sobre devolución de dinero por fotomultas

La Alcaldía de Los Patios aseguró que aún no ha recibido una comunicación oficial por parte del Ministerio de Transporte relacionada con la devolución de recursos correspondientes a fotodetecciones que, según una resolución conocida recientemente, habrían presentado irregularidades entre mayo de 2019 y noviembre de 2024.

El alcalde Alexis Valencia indicó que, aunque el anuncio fue realizado por el Gobierno Nacional, el municipio continúa a la espera de los lineamientos que permitan establecer el procedimiento a seguir.

“Estamos esperando; a la fecha no nos ha llegado ningún comunicado por parte del Ministerio que nos indique cuál es la trazabilidad, cuáles fueron las fallas y de qué forma se va a realizar la devolución”, manifestó.

El mandatario señaló que la administración municipal respetará las decisiones que adopten las autoridades nacionales, pero insistió en que se requiere una notificación formal para actuar con respaldo jurídico.

“Necesitamos toda la herramienta para saber cómo se va a hacer y de qué forma se realizará la devolución. Una vez recibamos ese comunicado, estaremos informando a las personas cuál sería el proceso a seguir”, agregó.

Valencia recordó además que durante el año anterior el municipio adelantó un proceso de depuración de comparendos antiguos, mediante el cual fueron dados de baja más de 20 mil registros correspondientes a vigencias anteriores.

Por ahora, el Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios permanece a la espera de las directrices oficiales del Ministerio para determinar el alcance de la medida y los pasos que deberán seguir los ciudadanos eventualmente beneficiados.