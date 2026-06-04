Congreso alista debate por deterioro de la vía La Soberanía

A cuatro años de iniciado el contrato para la Ruta de la Soberanía, solo se han intervenido 5,6 kilómetros de una vía que sigue siendo una trocha

Norte de Santander

Los riesgos en la movilidad que esta representando moverse entre los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca ha motivado que se promueva un debate al gobierno nacional sobre las condiciones en que se encuentra la vía La Soberanía.

Esta arteria nacional que comunica a estas tres regiones ha venido presentando un continuo deterioro sin que hasta el momento haya una solución definitiva o solo lleguen las respuestas sobre algunos tramos.

Frente al complejo panorama, a los recientes accidentes, desde el Congreso de la República, la comisión tercera realizará un debate el próximo 10 de junio para reclamar una respuesta del Estado.

El senador por Norte de Santander Jairo Castellanos dijo a Caracol Radio que “queremos pedirle al gobierno, a la Ministra de Transporte e Invías porque no se ha dado respuesta al clamor de una región que cada día agudiza más su conectividad por falta de atención y respuesta”.

Indicó el parlamentario que ha invitado a estas dos entidades como responsables de los compromisos que se han hecho durante los últimas años para recuperar el movimiento por ese importante eje vial nacional.

Son 150 kilómetros sobre los que esta trazada la vía La Soberanía en el oriente del país.

En las ultimas horas, antes del debate, Invías anuncio 534 mil millones para intervenir un tramo.