Falcao estaría en el Mundial 2026 con la Selección Colombia: sorprendente revelación

En los últimos meses ha surgido un debate sobre si Falcao debería estar o no en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Algunos defienden su experiencia y la jerarquía que podría aportarle al plantel, otros apelan a la falta de continuidad durante el semestre para defender que no debería ser convocado.

Si bien El Tigre regresó a Millonarios con el objetivo de ponerse a punto y tener un buen campeonato para tener alguna chance, no ha sido positivo este segundo ciclo y el sueño parece desvanecerse, al menos integrando el plantel como futbolista. Otra de las opciones es que Falcao vaya como parte de la delegación y aporte en el grupo ese liderazgo, situación que parece tomar cada vez más forma.

“Quieren que Falcao si o si esté en el Mundial”

Juan Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio y quien cubre información de la Selección Colombia, reveló en El VBar Caracol que el deseo de la Federación Colombiana de Fútbol es que Falcao esté en el Mundial como parte de la delegación. Incluso, aseguró que tendría un cargo dentro del plantel que viajará al campeonato.

“No he tenido la oportunidad de preguntarle al profesor (Néstor) Lorenzo, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con gente de la Federación y lo contamos en un programa del VBar de fin de semana y creo que lo pusimos incluso así: Falcao sí o sí va ir al Mundial”, comenzó diciendo recapitulando el asunto.

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Luego, ahondó sobre el cargo que tendría internamente. “Le voy a dar hasta el término que a mí me dieron: presidente de Delegación. Quieren que Falcao sí o sí esté en el Mundial”, añadió Vargas.

Al respecto, Diego Rueda cuestionó si bajo ese cargo Falcao podría estar en el banco y, de no ser posible, manifestando que perdería importancia ya que el aporte directo lo podría hacer en el campo de juego.

Así las cosas, Falcao tendría un rol de acompañamiento al grupo de jugadores, motivación y liderazgo, tal vez parecido a lo que hizo Sergio Kun Agüero con la Selección Argentina en Catar 2022.

Falcao se recupera de una fractura

A 50 días del Mundial, la Federación Colombiana de Fútbol no ha dado a conocer esta situación entorno a Falcao, quien se recupera de una fractura facial sufrida el pasado fin de semana en el duelo ante el América de Cali. Lo más seguro es que El Tigre no vuelva a jugar en el semestre con Millonarios.

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El último partido de Falcao con la Selección Colombia fue el 28 de marzo de 2023 en un amistoso contra Japón en el que El Tigre empezó en el banco de suplentes e ingresó al minuto 73′.