Barcelona publicó parte médico oficial de Lamine Yamal: ¿Peligra su presencia en el Mundial?

Lamine Yamal, joven figura del Barcelona, la selección española y del fútbol mundial, encendió las alarmas este miércoles, luego de abandonar el partido en el que su club derrotó 1-0 al Celta de Vigo con una lesión muscular.

Yamal anotó el único gol del partido en un lanzamiento desde el punto penalti; sin embargo, una vez convertido el tanto, quedó tendido en el suelo y tomándose una pierna, siendo sustituido de inmediato.

Mucho se llegó a especular sobre la suerte del jugador de 18 años e incluso se habló que su presencia en la Copa del Mundo 2026 estaría comprometida, perdiéndose, en el mejor de los casos, los primeros partidos del certamen.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

Para evitar especulaciones, el mismo Barcelona le salió al paso a todos estos rumores y publicó un parte médico aclarando la situación de su principal figura. Aclarando que se perderá lo que resta de la temporada, pero no está comprometida su presencia en el Mundial.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informó el club.

De esta manera, Lamine Yamal pone fin a su temporada 2025/2026 con un total de 45 partidos disputados, 24 goles convertidos y 16 asistencias. Barcelona suma 82 puntos y una diferencia de nueve unidades sobre el Real Madrid.