Fiscalía citó a Angie Rodríguez para que amplíe denuncia por extorsión

Caracol Radio conoció detalles de la denuncia que instauró Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) contra funcionarios y particulares que según ella, tienen mucho poder en el Gobierno de Gustavo Petro.

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Según se conoció el pasado 22 de abril, mediante la página web de la Fiscalía, Rodríguez instauró una denuncia en la que señaló ser víctima de hechos irregulares que al parecer, habrían sido cometidos por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Juliana Guerrero y un privado de la libertad.

Sobre este último indicó que desde una cárcel la estarían extorsionando, pidiéndole dinero a cambio de entregarle información sobre otros funcionarios del Gobierno Nacional que estarían interesadas en hacerle daño.

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La denuncia fue asignada a fiscales del Gaula adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. El caso quedó en manos de una fiscal que ordenó las primeras actividades investigativas.

Como parte del proceso, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez, para que amplíe la denuncia y mediante una declaración revele otros episodios de los que habría sido víctima.