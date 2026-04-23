David González clasifica al América y ya calienta el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali

América de Cali se clasificó a las finales de la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer 1-2 a Fortaleza en el Estadio El Campín. Con 30 puntos sumados, el cuadro vallecaucano tendrá las últimas dos jornadas del todos contra todos para rotar su nómina y enfocarse en la Copa Sudamericana.

Tomás Ángel se encargó de abrir la cuenta sobre los 24 minutos, siendo este su primer gol con la casaca escarlata, y Yeison Guzmán se encargó de sentenciar la victoria desde el punto penal. Ahora bien, no todo fue alegría, pues Daniel Valencia y José Cavadia fueron expulsados por roja directa.

ASÍ QUEDÓ EL AMÉRICA EN LA TABLA DE POSICIONES, LUEGO DE VENCER A FORTALEZA EN LIGA

David González sueña en grande en la Copa Sudamericana

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, David González se mostró feliz por la anticipada clasificación del América a los play-offs de la Liga y reconoció que todo obedece a la forma en que se planificó el calendario, teniendo en cuenta la nómina mixta empleada en los duelos ante Millonarios y Fortaleza.

“Al estar clasificados, uno pensaría que la prioridad tendría que volcarse un poco hacia la Sudamericana y tratar de buscar ese pase a la siguiente fase", emepezó diciendo el estratega.

Y complementó al respecto: “Todo hizo parte de la planificación de estos dos juegos, por eso se hicieron los cambios que se hicieron, por eso tratamos de darle los minutos que se le dieron a muchos. Con la expulsión, se nos modificó un poco la cartga de minutos que ciertos jugadores iban a tener, pero al final fue como vino la mano y ya con el marcador arriba teníamos que hacer un esfuerzo para conseguir la clasificación”.

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David González calienta el clásico vallecaucano frente al Cali

Por otro lado, David González confesó que no dejarán de lado la Liga, debido a que su próximo partido será ni más ni menos que el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali, duelo que no pierde desde noviembre del 2024.

“Analizaremos estados de forma y cargas, ya que el partido ante Cali es en menos de tres días. Tomaremos la mejor decisión y como América siempre tenemos que ir con la intención de que un clásico toca ganarlo”, sentenció sin titubeos.

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Vea acá la rueda de prensa completa de David González