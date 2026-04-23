Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la derrota de Chicó a manos del Medellín / Colprensa

La primera fase de la Liga Colombiana 2026-I está a punto de terminar y no solo está entretenida la lucha por conocer a los clasificados de cara a los play-offs, sino que también se apretó el descenso.

Precisamente sobre la pelea por mantener la categoría, vale recordar que la sumatoria de puntos para el promedio tan solo cuenta los obtenidos en el todos contra todos, es decir que así Deportivo Cali o Internacional de Bogotá clasifiquen a las finales semestrales, no abonarán terreno en la citada clasificación.

Así pues, estas dos fechas restantes serán fundamentales para ir perfilando a los clubes que el próximo año podrían caer a segunda división. Por lo pronto, Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó serían los condenados a descender, mientras que Cúcuta Deportivo, Alianza Valledupar y los mencionados Cali e Inter.

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Boyacá Chicó se puso al día, pero sumó una nueva derrota

El Boyacá Chicó se puso al día en el calendario de la Liga Colombiana, pero su resultado terminó condenándolo todavía más en la tabla del descenso. El cuadro boyacense cayó 2-0 en su visita al Independiente Medellín, gracias al autogol de Andrés Aedo (23′) y el golazo de Francisco Fydriszewski (31′).

Chicó se mantiene entonces en la decimonovena casilla del descenso con un promedio de 0.87, superando así al colero Jaguares y quedando cerca de la salvación, que por ahora está en poder del Cúcuta.

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Tabla del Descenso 2026 en Colombia