🔴EN VIVO Fortaleza vs. América: duelo clave por la clasificación en la Liga Colombiana

Fortaleza CEIF encara este compromiso con la ilusión intacta de meterse en los cuadrangulares semifinales. El triunfo reciente ante Águilas Doradas no solo cortó una racha negativa, sino que también confirmó un buen momento del equipo, que ya suma tres partidos sin perder. Con pocas fechas por delante, ganar en casa se vuelve una obligación si quiere mantenerse en la pelea.

El rendimiento como local ha sido uno de los principales argumentos de Fortaleza en este torneo. Apenas ha caído una vez en su estadio durante el Apertura, lo que le da confianza para enfrentar a un rival de peso en un partido que puede marcar su destino en la tabla.

Por su parte, América de Cali llega con el objetivo claro de sellar su clasificación. Aunque ha mostrado irregularidad en las últimas jornadas, viene de una victoria convincente ante Millonarios que reforzó su confianza. Además, su buen presente a nivel internacional respalda a un equipo que sabe que está a un paso de asegurar su lugar entre los ocho mejores.

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