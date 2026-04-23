Dudamel tiene respaldo en el Cali y lidera la reconstrucción pese a la presión por clasificar

El Deportivo Cali atraviesa un momento determinante en la Liga 2026-I, en medio de una reestructuración deportiva que apunta tanto a resultados inmediatos como a un proyecto a mediano plazo. Tras la salida de Alberto Gamero el pasado 6 de marzo, luego de caer 0-2 ante Once Caldas, la institución decidió dar un golpe de timón y apostar nuevamente por Rafael Dudamel, un nombre que despierta confianza por su pasado exitoso en el club.

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Gamero dejó el equipo tras una campaña irregular iniciada en julio de 2025, en la que acumuló ocho victorias, nueve empates y trece derrotas, con un rendimiento del 36 %, sin lograr consolidar al equipo entre los ocho mejores del campeonato. Ese contexto obligó a la dirigencia a replantear el rumbo, no solo desde el banquillo, sino también desde la conformación de la plantilla.

Para la temporada 2026, el Cali apostó por refuerzos de jerarquía que ilusionan a la hinchada. La llegada de Gustavo Cuéllar, Pedro Gallese, Emmanuel “Bebelo” Reynoso y Juan Ignacio Dinenno representa una inyección de experiencia y calidad en zonas clave del campo. A estos nombres se suman Keimer Sandoval, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro y Joan Gómez, quienes complementan un plantel que busca mayor equilibrio competitivo.

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El regreso de Dudamel tiene un valor simbólico importante. Bajo su dirección, el equipo consiguió su última consagración en diciembre de 2021, cuando levantó la décima estrella tras vencer a Deportes Tolima en la final. Ese antecedente no solo respalda su regreso, sino que también alimenta la expectativa de recuperar el protagonismo perdido en los últimos torneos.

En el presente, el panorama en la tabla aún deja margen de maniobra. Con 23 puntos y una diferencia de gol de +3 tras 17 jornadas, el Deportivo Cali está obligado a sumar la mayor cantidad de unidades posibles en los partidos restantes. El objetivo es alcanzar entre 28 y 29 puntos, cifra que suele asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales. Para ello, deberá superar retos complejos como la visita al Tolima y el clásico ante América de Cali, dos encuentros que pueden definir su destino en el campeonato.

No obstante, más allá de la presión por clasificar, la dirigencia ha sido clara en su postura: Rafael Dudamel continuará al frente del equipo incluso si no logra el objetivo inmediato. Además, se desmintieron versiones sobre cláusulas contractuales condicionadas a resultados, dejando en evidencia que la apuesta del club es por la estabilidad y la construcción de un proceso sólido.

Así, el Deportivo Cali no solo se juega su lugar entre los ocho, sino también la consolidación de un proyecto que busca devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano.