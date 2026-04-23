¿Cuántos satélites tiene Colombia en el espacio? Esta es su función y vínculo con SpaceX/Elon Musk. Getty Images

Mientras el dominio del espacio exterior está nuevamente en disputa por parte de las grandes potencias, las órbitas más bajas de la atmósfera terrestre representan una oportunidad sin precedentes para el desarrollo científico de muchas naciones.

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En ese sentido, pese a no estar entre los países más avanzados de la región, Colombia inició también su propia carrera espacial con pasos lentos pero determinados. Este camino ha significado pasar de proyectos exploratorios y educativos como el satélite Libertad-1; hasta la ambiciosa idea de tener una “constelación” artificial propia.

¿Cuál fue el primer satélite de Colombia?

El primer satélite colombiano se llamó Libertad-1 y fue desarrollado como un proyecto institucional de la Universidad Sergio Arboleda (con asesoría de las universidades de Texas, Stanford y Cal Poly) con fines de experimentación pionera de este tipo de tecnología en el país.

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Se trató de un picosatélite (inferior a 1 kg) con dimensiones de 10X10X10 centímetros, tipo CubeSat que fue lanzado el 17 de abril de 2007 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

Casi una década después, con el lanzamiento del FACSAT-1 la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) materializó el objetivo de tener el primer nanosatélite de observación colombiano en la órbita polar, con fines de observación y desarrollo de las capacidades científicas en el país.

Este satélite se lanzó el 28 de noviembre de 2018 a bordo del cohete PSLV C-43 desde el Satish Dhawan Space Centre (SDSC) en la India. Fue integrado en Dinamarca y contaba con una cámara RGB con resolución de 3 metros por pixel y vida útil de tres a cinco años.

Tras capturar más de 3.000 imágenes en alta resolución que sirvieron para lograr importantes hitos en la detección de cambios en el territorio colombiano investigando la minería ilegal y la deforestación entre otros fenómenos, el FACSAT-1 comenzó a perder altitud.

Finalmente, tras estar sometido a las fuerzas de arrastre atmosférico, en junio de 2023 el satélite se desintegró en contacto con la atmósfera terrestre, cumpliendo así con su vida útil estimada.

¿Cuántos satélites hay en Colombia?

Actualmente Colombia cuenta con el satélite FACSAT-2 ‘Chiribiquete’, que fue lanzado el 15 de abril de 2023 en la misión Transporter 7 del cohete Falcon 9 operado por la empresa SpaceX de Elon Musk en Vandenberg, California.

El satélite cuenta con una cámara de sensor electro-óptico con resolución de 4.75 metros por pixel y es controlado por el Comando Espacial de la FAC – SpOC (Space Operations Center) en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali.

El satélite fue liberado en la órbita polar baja terrestre sincronizado con el Sol, lo que permite, según explica la Agencia Espacial Europea (ESA), que pase con regularidad sobre el mismo punto de observación. Esto es fundamental para la observación de cambios en patrones del territorio y monitoreo de emergencias ambientales.

¿Colombia lanzará más satélites?

Luego de la experiencia en las dos primeras versiones de los satélites FACSAT la FAC tiene un ambicioso y costoso proyecto que supera los 103 mil millones de pesos colombianos el cual ha sido bautizado como “Constelación FACSAT-3″.

El proyecto contempla la construcción y puesta en órbita, antes del 2029, de tres nuevos satélites cada uno identificado con la nomenclatura A, B y C respectivamente. Se espera que para el tercero de estos dispositivos (FACSAT-3C) la FAC logre llevar a cabo internamente el ensamble, integración y pruebas, marcando un nuevo hito para la autonomía científica del país.