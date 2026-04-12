Artemis II: Ellas son las dos ingenieras colombianas que hicieron parte de la histórica misión. Crédito: Instagram @fromcalitomar

“Escribimos un nuevo renglón en el libro del Planeta Tierra. ¡Qué orgullo tan grande!“, escribió en su cuenta de X la ingeniera caleña Diana Trujillo, quien junto a Liliana Villareal hace parte de las colombianas con posiciones de liderazgo en la exitosa misión Artemis II.

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Así las cosas, el talento colombiano estuvo representado en dos mujeres que hicieron parte fundamental en fases clave de histórica misión. Estas son sus historias.

¿Quién es Diana Trujillo?

Diana Trujillo es una ingeniera aeroespacial originaria de Cali, Valle del Cauca, que ha logrado una impresionante carrera en la NASA, participando en algunas de las misiones más destacadas de los últimos tiempos.

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Antes de estar en Artemis, Trujillo fue reconocida por su participación en la creación del rover Curiosity, que se encarga de explorar la superficie de Marte. Este logro la llevó a ser parte en el desarrollo de los brazos robóticos de los vehículos espaciales, siendo directora de operaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro.

Posteriormente, fue seleccionada para ser directora de vuelo del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, en una posición que solo han ocupado 108 personas desde los programas Apolo desde 1960, siendo ella la primera de un país hispanohablante.

Actualmente, se encarga de coordinar equipos de más de profesionales en todo el planeta, tomando decisiones críticas en medio de la operación de las misiones que buscarán el retorno y permanencia del ser humano en la Luna.

¿Quién es Liliana Villarreal?

Liliana Villarreal es una ingeniera aeroespacial cartagenera y desde su ingreso a la NASA en 2007 ha sido partícipe de destacados programas de la Estación Espacial Internacional.

En el desarrollo de la misión Artemis II, la colombiana se encargó de liderar una de las fases más críticas: el aterrizaje y la recuperación (junto a la marina de EE. UU.) de los cuatro astronautas tras el amerizaje en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego.

Villarreal tiene experiencia en este tipo de momentos críticos de integración y coordinación y ya estuvo en la primera misión de Artemis. En Artemis I, la ingeniera bolivarense tuvo a su cargo el ensamblaje, la integración y las pruebas del poderoso cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial SLS.

¿Cuándo fue la llegada de Artemis II?

El exitoso regreso de la cápsula Orion a la Tierra se produjo el pasado 10 de abril de 2026 a través de un amerizaje en el océano Pacífico, finalizando así un viaje de casi 10 días.

A su llegada, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fueron atendidos por personal médico de forma inmediata y los primeros reportes indican que se encuentran en condiciones plenas de salud.

Los tripulantes de la cápsula Orion deberán pasar varios días bajo recuperación y observación médica para contrarrestar los efectos del regreso a la gravedad terrestre. Por su parte, la NASA tiene una vasta colección de nuevos datos que servirán para acercar al objetivo de establecer una base permanente en la Luna.