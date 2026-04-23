Comienza reunión de Buena Vecindad entre Colombia y Venezuela: preparan encuentro de Petro y Delcy

Este jueves, delegaciones de Colombia y Venezuela se reúnen en Caracas en la reunión de la Comisión de Vecindad e Integración, para seguir avanzando en la agenda binacional prevista para el marco del primer encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, planeado para mañana viernes 24 de abril

Se trata de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración entre ambos países, que tiene una agenda amplia, que contará con los cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y de Venezuela, Yván Gil, y en la que discutirán temas como Gestion del riesgo, salud, ambiente, temas aduaneros, fitosanitarios, de sanidad animal.

También discurrían temas penitenciarios, migratorios y de cooperación, en un encuentro que concluirá mañana viernes con la comisión de seguridad y de defensa.

Las reuniones de las delegaciones de Colombia y Venezuela serán presenciales en la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería venezolana.

¿Cómo avanzan los preparativos para reunión entre Delcy y Petro?

Para el encuentro previsto para mañana, ya están avanzando en la militarización, como le ordenó el presidente Gustavo Petro al ministro de defensa, Pedro Sánchez en el consejo de ministros, para garantizar la seguridad del encuentro. Cuyo eje será la seguridad en especial en la zona del Catatumbo, con énfasis en el intercambio de inteligencia con las fuerzas militares.

Por ahora no se ha confirmado alguna afectación de este encuentro por temas de seguridad, teniendo en cuenta que el último que estaba previsto para el pasado 13 de marzo, fue cancelado a tan solo unas horas de presentarse la reunión entre la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La reunión la iban a realizar en Maracaibo, pero finalmente como es de carácter presidencial, definieron a Caracas como la sede de este encuentro.