Cambia la fecha: Petro se reunirá con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, el 13 de marzo

Julio Sánchez Cristo, director del programa 6AM W de Caracol Radio, confirmó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cambió de fecha y ahora será el viernes 13 de marzo.

El sitio del encuentro entre los dos mandatarios sigue siendo el mismo: será en la ciudad de Cúcuta.

Días atrás, Sánchez Cristo había confirmado a través de sus redes sociales la realización de esta reunión. Así lo anunció:

“Finalmente llegó la hora de la verdad con Venezuela: el negocio de Monómeros, el gas, ¿qué va a pasar con Alex Saab? ¿Se va o no se va el fiscal?”.

Esta información se conoce después de que el pasado 18 de febrero la mandataria encargada de Venezuela confirmara que se comunicó por vía telefónica con el presidente Petro, con quien dijo que se reuniría “próximamente”.

A través de la red social Telegram, Rodríguez escribió: “Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”.

El objetivo de este encuentro, según Rodríguez, es “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Cancillería informó que Delcy Rodríguez visitaría Colombia

El pasado 13 de febrero, la canciller Rosa Villavicencio dijo a la agencia EFE que “es posible” que Delcy Rodríguez visite Colombia y que esperaban tener pronto una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.

Villavicencio contó que Rodríguez “está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse” la visita.

Además, garantizó que “hay voluntad” en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente Petro quien invitó a Rodríguez a ir su país.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: