Delcy Rodríguez busca desbloquear casi US$ 4.900 millones de Venezuela en FMI
Las gestiones se dan previo a una eventual a la Casa Blanca.
Delcy Rodríguez busca desbloquear casi US$ 4.900 millones de Venezuela en FMI
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hay un movimiento silencioso pero muy importante del régimen venezolano en el frente internacional. Delcy Rodríguez está intentando, por distintas vías, desbloquear el acceso a casi 4.900 millones de dólares que Venezuela tiene en el Fondo Monetario Internacional.
Noticia en desarrollo...
Juan Esteban Silva
Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...