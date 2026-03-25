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25 mar 2026 Actualizado 18:16

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Delcy Rodríguez busca desbloquear casi US$ 4.900 millones de Venezuela en FMI

Las gestiones se dan previo a una eventual a la Casa Blanca.

Delcy Rodríguez busca desbloquear casi US$ 4.900 millones de Venezuela en FMI

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Juan Esteban Silva@juanestebansr

Hay un movimiento silencioso pero muy importante del régimen venezolano en el frente internacional. Delcy Rodríguez está intentando, por distintas vías, desbloquear el acceso a casi 4.900 millones de dólares que Venezuela tiene en el Fondo Monetario Internacional.

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Juan Esteban Silva

Juan Esteban Silva

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

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