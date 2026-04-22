Anillo vial externo metropolitano avanza, pero persisten dudas por financiación y ejecución

La secretaria de infraestructura de Santander, Jesica Mendoza, informó que el anillo vial externo metropolitano avanza en trámites, pero sigue limitado por falta de recursos.

“Está contratado en estos momentos para construir una sola calzada”, explicó la funcionaria, y agregó que para completar las dos se requieren cerca de 800 mil millones de pesos adicionales a los 480 mil ya comprometidos.

Sobre una posible valorización, aclaró que “en estos momentos no se va a cobrar valorización”, ya que el mecanismo está en estudio de factibilidad a cargo de la Universidad Industrial de Santander y dependerá de información catastral de los municipios.

“El avance del estudio depende en gran medida de la información catastral que deben suministrar los municipios de Girón y Piedecuesta, así como el área metropolitana. Se espera que durante este año se consoliden estos insumos y se entregue el informe final.

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En lo técnico, señaló que el proyecto avanza en licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con expectativa de resultado en mayo, así como en la compra de predios. También recordó que ya cuenta con aprobación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Cuestionamientos desde el Concejo de Piedecuesta

Desde el control político, la concejal de Piedecuesta, Sandra Duarte, aseguró que la información solicitada a la administración municipal y a la gobernación no ha sido entregada formalmente, pese a requerimientos previos.

Cuestionó el avance del proyecto. “A febrero de 2026 el avance físico es de apenas 14,44%”, afirmó, tras un informe presentado por el consorcio.

Además, advirtió que “luego de tres años estamos en niveles de ejecución muy bajos” y expresó dudas sobre el cumplimiento de la meta para 2031, al señalar posibles problemas de financiación y trámites aún pendientes.