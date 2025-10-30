IMDRI presentará proyecto ante el Concejo que reglamente tarifas de ingreso al Parque Acuático

Ibagué

Luego de más de una década Ibagué cuenta nuevamente con Parque Acuático, escenario que estará ubicado en el Parque Deportivo. Precisamente la Alcaldía entregó obras de construcción que alcanzaron el 100% de ejecución en la noche del miércoles 29 de noviembre.

“Es cerrar con broche de oro lo que en otrora nos daba tristeza y nostalgia para la ciudad. Este escenario es un espacio de encuentro para todas las familias ibaguereña”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Este escenario recreativo cuenta con vasos de piscinas, equipos de filtrado, generador de olas, atracciones, obras de urbanización, seguridad, entre otras.

“Construimos también un nuevo edificio en el cual tendremos la taquilla, las unidades sanitarias nuevas, el restaurante y otros servicios. Asimismo, recuperamos las unidades sanitarias existentes”, resaltó Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura.

¿Cuándo entrará en funcionamiento este escenario?

Según el gerente del IMDRI, Felipe La Rota, para poder poner en funcionamiento el Parque Acuático, se requiere la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo que buscará regular los cobros y definir las tarifas preferenciales a personas con Sisbén A y B.

“Nosotros hemos venido trabajando en el plan de mantenimiento, sostenibilidad y fijación de las tarifas, de acuerdo con el estudio financiero que hemos adelantado”, explicó Felipe La Rota.

Lo que tiene el nuevo Parque Acuático

- Piscina de salto recreativo con dos nuevas plataformas.

- ⁠Piscina recreativa con una estructura de tobogán y torre de acceso.

- Piscina familiar.

- ⁠Piscina para niños con atracciones infantiles.

- ⁠Piscina de olas.

- ⁠Edificio donde se encontrarán las unidades sanitarias, vestidores, restaurante, taquilla, entre otros servicios.

- ⁠Mobiliario urbanístico y de seguridad que brindará comodidad a los usuarios.

“Por eso el Acuerdo por el Deporte será una salida para el mantenimiento a largo plazo de estos escenarios. Los honorables concejales están muy dispuestos a apoyar este acuerdo que propone tarifas muy justas y acordes a las necesidades de la ciudad en este escenario” puntualizó Aranda.