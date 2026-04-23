Avanza en Curití la mesa de diálogo por protestas en peajes en Santander: ¿Hay acuerdos?

En medio de las protestas por el cobro de peajes en Santander, autoridades departamentales y representantes de la comunidad sostuvieron, este miércoles 22 de abril una mesa de diálogo en Curití, con el fin de avanzar en soluciones concertadas a las inconformidades ciudadanas.

El secretario del interior de Santander, Óscar Eduardo Hernández, informó que en estos espacios participan entidades del orden nacional como el Ministerio de Transporte, Invías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en busca de acuerdos frente a las problemáticas planteadas por las comunidades.

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Según el funcionario, uno de los principales avances tiene que ver con la destinación de recursos para obras de infraestructura, incluyendo la adición de 13 mil millones de pesos a un contrato en ejecución y la proyección de nuevas intervenciones a partir del 15 de mayo.

Las autoridades mantienen activo un Puesto de Mando Unificado en Barbosa, donde también se registran afectaciones relacionadas con el estado de las vías y manifestaciones ciudadanas.

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Frente a la solicitud de exoneración de peajes en sectores como Curití, Tres Piedras y Saboyá, se indicó que el Ministerio de Transporte deberá avanzar en la expedición de una resolución que permita evaluar y eventualmente aplicar estos beneficios.

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