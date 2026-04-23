Registrador anunció exposición del código fuente por dos semanas, pero descartó entrega al Gobierno

Se reavivó el enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos por el acceso al código fuente del software electoral.

La controversia surge luego de que la Registraduría anunciara que sí permitirá la revisión del código fuente, es decir, los sistemas de preconteo, escrutinio, sorteo de jurados y otros, pero que no es posible hacer una entrega del software.

Penagos confirmó que el código será expuesto durante dos semanas a auditores de los partidos políticos, organismos de control y observadores, incluidos representantes del Pacto Histórico.

Sin embargo, no será entregado, pues podría conllevar riesgos de ciberseguridad.

“La entrega del código fuente genera riesgos porque permite que malintencionados diseñen ataques a la lógica de ese código fuente, generando alteraciones (…) también permite que esos actores busquen vulnerabilidades para luego poder modificarlo y alterarlo”, explicó.

Y agregó: “La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática. En Latinoamérica a nadie se le ocurre entregar o solicitar ese código fuente. Los riesgos en materia de vulnerabilidad y de ataques a ese código son altísimos”.

Por su parte, el presidente Petro cuestionó la decisión y aseguró: “Mantienen en la Registraduría el código fuente en secreto y en manos de una firma privada (...) Nadie audita de manera experta el software electoral”.

¿Cuáles con las fechas de la exposición en auditoría?

Según lo anuncio el registrador, el cronograma será el siguiente: Del 27 de abril al 10 de mayo se presentará el software de preconteo y sorteo de jurados.

Y del 11 al 24 de mayo se hará lo mismo con el software de escrutinios, consolidación y divulgación de resultados.