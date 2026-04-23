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23 abr 2026 Actualizado 22:01

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Política

Bernie Moreno visitará Colombia el 31 de mayo como observador de las elecciones presidenciales

Así lo confirmaron congresistas del Centro Democrático, que se encuentran en Washington, Estados Unidos.

Bernie Moreno | Foto: GettyImages

Bernie Moreno | Foto: GettyImages

Bernie Moreno | Foto: GettyImages

Laura Duarte@laurad_duarte

Congresistas del Centro Democrático confirmaron desde Washington la visita del senador republicano Bernie Moreno a Colombia.

Moreno estará en Colombia el próximo 31 de mayo, para participar como observador en laS elecciones presidenciales, quizá primera vuelta a la Presidencia.

La presencia del congresista estadounidense se concretó tras reuniones sostenidas entre Moreno y los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo.

“Acabamos de salir de la reunión con el senador Bernie Moreno, y les tenemos una excelente noticia. Nos acaba de confirmar que estará el 31 de mayo en Colombia como observador de la primera vuelta presidencial. Esto es una garantía, porque tiene que ser un proceso abierto y transparente ante los ojos del mundo, así que afortunadamente tenemos ese reporte y es un motivo de tranquilidad para Colombia y los Estados Unidos”, dijo Uscátegui.

Moreno es de origen colombiano, cercano al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha realizado duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, es afín al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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