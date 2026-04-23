Bernie Moreno visitará Colombia el 31 de mayo como observador de las elecciones presidenciales

Congresistas del Centro Democrático confirmaron desde Washington la visita del senador republicano Bernie Moreno a Colombia.

Moreno estará en Colombia el próximo 31 de mayo, para participar como observador en laS elecciones presidenciales, quizá primera vuelta a la Presidencia.

La presencia del congresista estadounidense se concretó tras reuniones sostenidas entre Moreno y los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo.

“Acabamos de salir de la reunión con el senador Bernie Moreno, y les tenemos una excelente noticia. Nos acaba de confirmar que estará el 31 de mayo en Colombia como observador de la primera vuelta presidencial. Esto es una garantía, porque tiene que ser un proceso abierto y transparente ante los ojos del mundo, así que afortunadamente tenemos ese reporte y es un motivo de tranquilidad para Colombia y los Estados Unidos”, dijo Uscátegui.

Moreno es de origen colombiano, cercano al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha realizado duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, es afín al expresidente Álvaro Uribe Vélez.