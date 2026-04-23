Aumentan muertes por accidentes de tránsito en Santander: 80 es la cifra en enero y febrero del 2026

En lo corrido de 2026, Santander registra un preocupante aumento en los índices de siniestralidad vial. Así lo confirmó Paula Ramos, directora de coordinación interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien reveló que, con corte a febrero, se reportan 123 personas fallecidas en accidentes de tránsito en los santanderes.

De acuerdo con la funcionaria, 80 de las víctimas corresponden al departamento de Santander, “Cualquier cifra nos importa, cualquier cifra es representativa, cualquier cifra nos duele, porque no estamos hablando de cualquier cifra, estamos hablando de pérdida de vida en las vías”, afirmó Paula Ramos.

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Ramos señaló que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, las cifras evidencian un incremento en la mortalidad, lo que preocupa a las autoridades. Destacó que desde el Gobierno Nacional se vienen adelantando acciones articuladas con los territorios para contener esta problemática.

“La articulación que estamos haciendo precisamente con el territorio es para buscar estrategias que permitan contener y reducir la siniestralidad vial en el país”, explicó.

Solo en Bucaramanga, desde la dirección de tránsito aseguraron que son 30 personas las que han fallecido en accidentes viales en el 2026, por lo que se incrementan las actividades pedagógicas para que los conductores y los peatones tengan mayor precaución.

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Estas declaraciones se dieron en el marco de un encuentro regional en Santander, donde distintas entidades analizan medidas para mejorar la seguridad en las vías y prevenir más pérdidas humanas.

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