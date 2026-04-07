Un muerto dejan tres accidentes de tránsito en las últimas horas en las vías nacionales del Quindío

Como Julio César Ramírez Hincapié, de 57 años identificado muerto en accidente de tránsito en autopistas del café. Foto: Cortesía ciudadanos

Armenia

Tres accidentes de tránsito en las últimas horas en las vías nacionales del Quindío dejan como saldo un muerto.

En la tarde del lunes 6 de abril se presentó siniestro vial en autopistas del café en la vía Armenia - Pereira en el sector de Cruces que deja una persona muerta.

Reporte oficial de la Policía de Tránsito del Quindío: En la vía Armenia Pereira km 13+000, Jurisdicción del municipio de Circasia, Quindío, se presenta accidente de tránsito con un camión de placa SMH222 conducido por el señor Carlos Alberto Jaramillo Garcés de 59 años, quien manifiesta haberse quedado sin frenos y debido a esto su acompañante el señor Julio César Ramírez Hincapié, de 57 años, se lanza del automotor falleciendo en el lugar.

Unos metros más adelante el conductor logra controlar y detener la marcha del vehículo a un costado de la vía, provocando gran congestión vehicular sobre la doble calzada.

Segundo accidente autopistas del café

En esa misma se registró un incidente en autopistas del café en la vía Armenia - Pereira antes del restaurante donde Delio en el Quindío.

Según el reporte de la Policía un vehículo particular se prendió en llamas dejando pérdidas totales del automotor, pero sin lesionados.

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Tercer accidente en la línea

En la noche del lunes 6 de abril sobre las 9:00PM se presentó aparatoso siniestro vial llegando al puente helicoidal en Calarcá en el Quindío en el descenso final de la vía la línea.

En el accidente se ven involucrados dos vehículos de carga, un tractocamión y un camión tipo turbo de placas TGL476 que pierde toda su carga y carrocería, la principal hipótesis es falla en los frenos.

Por fortuna más allá del susto no hubo personas lesionadas, pero si daños materiales y se presentó gran congestión vehicular, hay paso a un carril llegando al puente helicoidal en Calarcá.

La recomendación a los conductores es transitar con precaución, prudencia, paciencia y revisar los automotores antes de emprender el ascenso o descenso por el cruce de la cordillera central.