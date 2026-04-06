“La siniestralidad bajando de manera histórica”: balance de Semana Santa deja récord de movilidad

Colombia vivió durante la Semana Santa una de las mayores movilizaciones de su historia según el ministerio de transporte. Más de 10,9 millones de vehículos circularon por las vías del país, junto con 3,3 millones de pasajeros en transporte terrestre y 1,7 millones por vía aérea, en una operación nacional que, según el Gobierno, se desarrolló con flujo constante y sin colapsos estructurales.

En medio de este volumen histórico de movilidad, el Ministerio de Transporte reportó una reducción importante preliminar en la siniestralidad vial, aunque aclaró que el consolidado final aún está en proceso de validación.

Según los reportes parciales, los siniestros viales cayeron un 79%, al pasar de 1.232 casos en 2025 a 262 en 2026, en el mismo corte del 6 de abril a las 6:00 a. m. En la misma línea, los fallecidos disminuyeron un 61% (de 212 a 83) y los lesionados un 76% (de 1.503 a 352).

“Hoy Colombia tiene una señal clara: estamos logrando mover más ciudadanos que nunca, pero con menos tragedias en las vías. Aunque estas cifras son preliminares, la tendencia es contundente: la siniestralidad está bajando de manera histórica”, afirmó la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas.





Movilización masiva y cambios en el comportamiento vial

El balance evidencia una operación de gran escala en todos los modos de transporte. En terminales terrestres se movilizaron más de 3,3 millones de pasajeros en cerca de 285.000 despachos, mientras que el transporte aéreo alcanzó 1,7 millones de viajeros, con una proyección adicional de 188.000 en el cierre del retorno.

A nivel regional, Cundinamarca concentró cerca de 3 millones de vehículos, seguida por Antioquia (1,3 millones) y Valle del Cauca (1,2 millones), consolidando los corredores de mayor presión durante la temporada.

El Ministerio también destacó un cambio en el comportamiento de los viajeros, con una mayor planificación de los desplazamientos y desconcentración del retorno, lo que permitió reducir la presión en los principales corredores viales.

Controles en carretera y retos estructurales de seguridad vial

Durante la temporada se realizaron más de 10.179 pruebas de alcoholimetría, con solo 57 resultados positivos, en medio del refuerzo de controles en vías y terminales del país.

Las autoridades atribuyen parte de los resultados a la implementación de medidas como el pico y placa regional, reversibles y la articulación institucional entre Policía de Tránsito, autoridades locales y entidades del sector.

Además, la digitalización de los controles, a través del RUNT, ha permitido verificar en segundos el estado del SOAT y la revisión técnico-mecánica de los vehículos.

Sin embargo, el balance también advierte desafíos persistentes. Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable, al representar más del 60% de las víctimas fatales, y las madrugadas de fin de semana siguen concentrando cerca del 40% de las muertes en siniestros viales.

Accesos Norte II: arranca obra clave con enfoque ambiental

En paralelo, el Gobierno confirmó la firma del acta de inicio del proyecto Accesos Norte II, una obra estratégica para la salida de Bogotá hacia la Sabana.

Con esta firma, el contrato entra en plena vigencia, activa sus garantías y da paso a una fase preconstructiva de 77 días antes del inicio de obras.

El proyecto incorpora un diseño con enfoque ambiental que permitirá el flujo hídrico en la zona para evitar inundaciones, integrando la infraestructura vial con criterios de adaptación al cambio climático.

Balance en consolidación

El Ministerio reiteró que las cifras siguen en proceso de consolidación, especialmente por el reporte de datos desde territorios apartados. No obstante, el balance preliminar marca una tendencia que, según el Gobierno, evidencia el impacto de las medidas de prevención y control.

“Esto demuestra que sí es posible salvar vidas cuando hay articulación institucional, decisiones territoriales responsables y ciudadanos conscientes”, concluyó la ministra de transporte.