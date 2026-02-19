El impacto de las inundaciones en Montería: más de 40.000 damnificados y 994 viviendas destruidas

Montería

La Alcaldía de Montería entregó un dramático balance de los impactos que dejan las inundaciones en la capital de Córdoba, donde el censo de damnificados asciende a 43.511 personas. Además, la ciudad reportó la primera víctima en medio de esta crisis, el médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, quien fue arrastrado por una fuerte corriente el pasado 14 de febrero en zona rural.

Según la administración municipal, en esta actualización se detalló cómo avanza el proceso de caracterización a través del Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE), así como la implementación de la hoja de ruta para la recuperación de la ciudad en medio de la contingencia.

“A la fecha, el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) Montería reporta 43.511 personas caracterizadas y 14.752 familias. Dentro de esta población se identifican adultos entre 29 y 59 años; personas mayores de 60 años; niños, niñas, adolescentes y jóvenes distribuidos en los diferentes rangos etarios priorizados para atención diferencial. Además, se reportan 11.634 vivienda no habitables y 995 que quedaron destruidas”, señaló la administración municipal.

Más del 60% de la zona rural se ha visto impactada por las inundaciones:

Según la administración municipal, “en la zona rural, la emergencia deja 18 corregimientos y 47 veredas afectadas, con 45.803 hectáreas agrícolas impactadas y 75.827 animales afectados, incluyendo pérdidas en especies menores como aves de corral, porcinos, ovinos y caprinos. También se registran afectaciones en piscicultura, particularmente en especies como bocachico, cachama y tilapia, además de 43 vías rurales comprometidas y un cabildo indígena afectado”.

Afectación en la zona urbana de Montería:

“En la zona urbana, uno de cada cinco monterianos presenta algún tipo de afectación, lo que equivale a cerca de 100.000 personas. Un total de 31 barrios en seis comunas han resultado impactados; 106 sedes educativas presentan daños; seis centros de salud han sido afectados (tres con daños directos y tres sin acceso); tres puentes vehiculares registran afectaciones, y una vía de primer orden, Montería–Arboletes, ha resultado comprometida”, concluyó la administración municipal.

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, calificó la situación como un “hecho sin precedente” y ha solicitado facultades especiales al Gobierno Nacional para atender a la emergencia, teniendo en cuenta que la alerta roja se mantiene en esta sección del país.

Alojamientos temporales:

“Como parte de la respuesta institucional, la Alcaldía ha habilitado 23 alojamientos temporales activos: seis en zona rural, con 307 personas, y 17 en zona urbana, con 4.920 personas, para un total de 5.227 ciudadanos atendidos en estos espacios”, puntualizó la Alcaldía de Montería.

Tras la emergencia por las inundaciones, la administración municipal ha advertido sobre posibles impactos en salud, secuelas psicológicas y riesgos de desnutrición infantil; aumento de la pobreza y pobreza extrema; deserción escolar y déficit habitacional; incremento del desempleo, decrecimiento de la economía local, presión inflacionaria y debilitamiento del ecosistema emprendedor.

“Frente a este panorama, la administración municipal puso en marcha un plan de reactivación que busca el retorno comunitario gradual, la reactivación económica con énfasis en la margen izquierda, líneas de crédito para la recuperación y acciones en educación y agricultura pos emergencia”, precisó la Alcaldía de Montería.

“A mediano y largo plazo, hasta diciembre de 2027, se contemplan obras de mitigación y manejo hidráulico; reconstrucción de infraestructura educativa, salud y vivienda; revisión del POT; implementación de soluciones basadas en la naturaleza; y recuperación de humedales periurbanos”, concluyó.