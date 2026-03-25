Naturaleza, cultura y gastronomía: la oferta turística de Panamá para los turistas de Colombia

De acuerdo con la marca turística internacional gestionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Visit Panamá, el país centroamericano promueve un modelo turístico que cambia el concepto habitual de descanso y spa, para ofrecer experiencias vinculadas con el entorno natural y las comunidades locales.

Uno de los aspectos que destaca del destino es su diversidad de los entornos naturales, mismos que están concentrados en el mismo territorio.

En un solo día es posible realizar actividades de montaña y trasladarse a zonas costeras del Caribe o del Pacífico, lo que convierte al país en un punto atractivo para quienes buscan variedad de paisajes y actividades.

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¿Cuáles son los lugares turísticos con los que cuenta Panamá?

La curadora de destinos menciona que entre las experiencias mencionadas se encuentra el ascenso al Volcán Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí, que es considerado el punto más alto del país.

En días despejados, desde su cima es posible observar simultáneamente el océano Pacífico y el mar Caribe.

También sobresalen destinos como Playa Venao, conocida por la práctica del surf, y Portobelo, donde la gastronomía local incluye preparaciones como arroz con coco, pescado frito y diferentes platos de mariscos, sabores que son familiares a los del Caribe colombiano.

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La agencia de turismo menciona que Panamá es uno de los puntos que cuenta con mayor abundancia de biodiversidad del planeta, lo que, según ellos, se convierte en experiencias únicas para todos los turistas, como la cuenca del Canal de Panamá e Isla Barro Colorado.

Dichas locaciones ofrecen una inmersión en las vastas selvas tropicales que comúnmente son objeto de diferentes estudios a nivel internacional.

“Allí, la naturaleza no solo se observa: se comprende. Además, el tránsito entre el Pacífico y el Caribe permite experimentar contrastes culturales profundos, marcados por ritmos, tradiciones y una identidad afrocaribeña vibrante”, expresó la agencia de turismo.

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Los viajeros podrán compartir con diferentes comunidades indígenas, como los emberá o los habitantes de Guna Yala, y así disfrutar de diferentes experiencias que salen del turismo tradicional.

Por ejemplo, en Portobelo, podrán vivir de primera mano cómo la espiritualidad está presente en diferentes aspectos de la zona, esto por medio de rituales de las culturas endémicas que siguen vivas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades de promoción turística, estas experiencias buscan posicionar a Panamá como un destino que integra naturaleza, cultura y actividades al aire libre, aspectos que cada vez son más valorados por viajeros que buscan alternativas distintas al turismo convencional.

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