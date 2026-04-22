Violento atraco a una mujer en el occidente de Bogotá: la víctima gritaba pidiendo ayuda

Un escalofriante video de una cámara de seguridad evidenció el violento robo que ocurrió en el barrio Nicolás de Federman en la localidad de Teusaquillo del que fue víctima una mujer.

Los videos muestran cómo a las 5:40 de la mañana de este martes 21 de abril, una mujer que iba caminando por las calles del barrio es interceptada por dos motocicletas en los que iban los tres delincuentes.

Primero una motocicleta se sube al andén y se parquea detrás de la víctima que está caminando, mientras los otros dos delincuentes en la segunda motocicleta se parquean en frente de ella para que no tenga escapatoria.

Dos de los ladrones se bajan y de manera violenta abordan a la mujer, cae al suelo y le roban sus pertenencias. La víctima grita desesperadamente “auxilio” para que los vecinos la ayuden.

Apenas le quitan las pertenencias, los tres delincuentes huyen en dos motocicletas.

La mujer queda en shock y continúan gritando “auxilio” de manera desesperada y angustiada por lo que acaba de suceder. Empiezan a sonar las alarmas de seguridad y se ve como un vecino sale de su casa al parecer a ayudarla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, están buscando a la víctima para que interponga las respectivas denuncias. Asimismo, están investigando y analizando las cámaras de seguridad que grabaron todo el hecho.