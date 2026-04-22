Desarticulan banda criminal ‘La Encomienda’: pareja de esposos creó esta red de extorsión

Tras más de 24 meses de investigación por parte de la Policía, el GAULA y la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de cuatro hombres y dos mujeres integrantes del grupo delincuencial ‘La Encomienda’, dedicados a la extorsión mediante creación de falsos perfiles en redes sociales.

De acuerdo con la investigación, estas personas perfilaban a través de diferentes redes sociales a las víctimas, en su gran mayoría adultos mayores, donde analizaban los contactos y su entorno social.

También, identificaban a familiares y amigos en el extranjero para suplantar su identidad y luego establecer comunicación manifestando su supuesta intención de regresar al país o el envío de una encomienda con regalos.

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Por otra parte, contactaban a estas personas haciéndose pasar por falsos funcionarios públicos de la DIAN o la Policía Fiscal Aduanera, donde manifestaban supuestas irregularidades en las encomiendas (sobrepeso y contenido ilegal).

Con esto generaban presión a las víctimas para que accedieran a las pretensiones económicas que oscilaban entre 1 millón y hasta 300 millones de pesos.

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¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentra alias ‘Wilson’ que había estado privado de la libertad en el año 2015 por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y fue dejado en libertad en el 2018, al parecer por vencimiento de términos.

Junto con él estaba alias ‘Laura’. Los dos eran los cabecillas y coordinadores de este grupo delincuencial, tenían la tarea de crear los falsos perfiles en redes sociales y cuentas bancarias donde las víctimas depositaban el dinero producto de la extorsión.

Asimismo, alias ‘Blanca’ había estado privada de la libertad por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2012 por un periodo de 4 meses.

Alias ‘Marlon’, ‘Luis’ y ‘Víctor’ se encargaban de recolectar el dinero de las consignaciones enviadas por las víctimas.

En la localidad de Rafael Uribe y el municipio de Soacha, se logró la captura de estas personas mediante orden judicial, donde les fueron incautados 5 dispositivos móviles. Asimismo, estas personas registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, estafa, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, se les atribuyen al menos 11 víctimas.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a tres de ellos y uno con medida domiciliaria.

En lo corrido del año 2026, gracias a las diferentes acciones operativas, hemos logrado una reducción del 24% en el delito de extorsión, con 143 casos menos en comparación con el 2025.