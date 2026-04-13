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13 abr 2026 Actualizado 18:07

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Cali

Robó una moto del tránsito en Cali, lo presumió en redes y ahora será denunciado

En un video viral se ve al joven realizando acrobacias con una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali

Robó una moto de tránsito en Cali, lo presumió en redes y ahora será denunciado

Robó una moto de tránsito en Cali, lo presumió en redes y ahora será denunciado

Robó una moto de tránsito en Cali, lo presumió en redes y ahora será denunciado

El hombre que aparece en un video difundido en redes sociales realizando acrobacias con una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali será denunciado ante las autoridades competentes.

En la grabación, que se volvió viral, el joven afirma: “nos robamos la moto a los guardas”. Los hechos habrían ocurrido en el sector de Terrón Colorado, en la vía al mar, al oeste de Cali.

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, explicó que la motocicleta estaba en mantenimiento en un taller cuando fue sustraída.

“Una persona de manera inescrupulosa toma esa motocicleta y se la lleva. Graba un video que circula en redes, en el que él mismo acepta que hurtó la moto de la Secretaría de Movilidad. Ya estamos interponiendo la denuncia junto con la Secretaría de Seguridad y la Policía, que están al tanto de la novedad”, afirmó el funcionario.

Las autoridades indicaron que, tras grabar el video, el hombre devolvió la motocicleta. Sin embargo, el proceso judicial seguirá su curso y se adelantarán las denuncias correspondientes.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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