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21 abr 2026 Actualizado 12:13

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Capturan a hombre que abusaba menores en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

Cuatro menores de 4, 5, 6 y 7 años fueron al parecer abusados por este hombre que le rentaba un inmueble a la madre.

Capturan a hombre que abusaba menores en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

Capturan a hombre que abusaba menores en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

Capturan a hombre que abusaba menores en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó, por una orden judicial expedida por el juzgado 43 penal municipal, a un hombre en la localidad de Kennedy por delito de actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo.

El capturado es un hombre de 67 años que al parecer arrendaba un inmueble de su propiedad a una familia. Este hombre aprovechaba cuando la madre salía a trabajar y tocaba de forma indebida a cuatro menores de 4, 5, 6 y 7 años.

“Se logra establecer que dicha persona utilizaba o se valía de estar solo con los menores a cometer dichos vejámenes y amedrentaba a los menores con no darles alimentación a cambio de guardar silencio”, aseguró el Teniente Coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado realizaba estas acciones hace más de un año.

Todo esto se logra gracias a que uno de los menores le contó a su madre lo que sucedió la última vez, al parecer el pasado 16 abril. A partir de ahí, se recolectaron todas las evidencias para solicitar una orden de captura en contra de este agresor y fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro cárcel.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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