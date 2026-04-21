Capturan a hombre que abusaba menores en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó, por una orden judicial expedida por el juzgado 43 penal municipal, a un hombre en la localidad de Kennedy por delito de actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo.

El capturado es un hombre de 67 años que al parecer arrendaba un inmueble de su propiedad a una familia. Este hombre aprovechaba cuando la madre salía a trabajar y tocaba de forma indebida a cuatro menores de 4, 5, 6 y 7 años.

“Se logra establecer que dicha persona utilizaba o se valía de estar solo con los menores a cometer dichos vejámenes y amedrentaba a los menores con no darles alimentación a cambio de guardar silencio”, aseguró el Teniente Coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado realizaba estas acciones hace más de un año.

Todo esto se logra gracias a que uno de los menores le contó a su madre lo que sucedió la última vez, al parecer el pasado 16 abril. A partir de ahí, se recolectaron todas las evidencias para solicitar una orden de captura en contra de este agresor y fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro cárcel.