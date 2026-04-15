Funcionarios de empresa de valores serían cómplices en el robo de Oxxo del barrio Palermo

Caracol Radio conoció en primicia los videos del robo en el Oxxo de la calle 45. De acuerdo con fuentes y el comportamiento observado, podría existir complicidad de los funcionarios de la empresa de valores con los delincuentes para permitir el hurto del dinero.

Justo en horas de la tarde, de este martes 14 de abril, delincuentes ingresaron a este lugar y, mediante el uso de armas de armas de fuego, intimidaron a dos funcionarios de una empresa de valores y se llevan una maleta.

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En este hecho, uno de los guardas de seguridad resultó lesionado con un objeto contundente a la altura de la cabeza, y no revistió gravedad.

La Policía Nacional se encuentra adelantando todas las labores investigativas y recolectando cámaras de seguridad, con el fin de lograr individualizar y capturar a los responsables de este hecho.