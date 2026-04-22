Presidente del Medellín aclara las dudas: ¿Alberto Gamero será el reemplazo de Alejandro Restrepo?

Daniel Ossa, presidente del Independiente Medellín, habló en El VBAR sobre la sorpresiva salida de Alejandro Restrepo como entrenador del primer equipo. Aunque el directivo comentó que la situación no daba para más en el banquillo, confirmó que la relación entre ambas partes “terminó de 10 puntos”.

Así pues, Ossa confesó que la salida del DT “era algo que ya veníamos pensando”, debido a que “ha sido un semestre duro” y con ello descartó los rumores de que algo haya ocurrido de último momento.

“Este semestre ha sido difícil, hemos sumado poco y hemos perdido partidos en el Atanasio. Ha sido un semestre duro, por eso digo que el tema no fue tan repentino, como levantarnos de un día para otro y decir que hasta hoy trabajaba. Ya veníamos mirando, lo acompañamos, le dimos herramientas y nunca hubo un maltrato", sentenció.

Y complementó respecto al agradecimiento que le tienen al estratega antioqueño: “Era el momento de decirle alto al profe, que tuviera su vida tranquila. Nosotros desatomizamos también el ambiente, lo tranquilizamos. Estamos al frente de un gran ser humano, tengo que hacer énfasis en su grupo de trabajo, que ha sido espectacular, tenemos las mejores referencias y trabajamos con ellos muy bien”.

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Finalmente, advirtió que el club “propició” la destitución y después “se llegó a un común acuerdo” con Alejandro Restrepo para dar por terminado el vínculo contractual. “La relación terminó diez puntos, pero esto es un tema de resultados”, cerró.

¿Alberto Gamero será el reemplazo de Alejandro Restrepo?

En cuanto al posible reemplazo de Alejandro Restrepo, el presidente Daniel Ossa confirmó que busca cerrarlo “lo más rápido posible”, debido a que el club se está jugando la clasificación a los play-offs de la Liga Colombiana y está en medio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este sentido, aclaró que Alberto Gamero “puede ser una posibilidad”, pero confesó que no ha tendo contacto alguno con él.

“Es una persona que la gente pone, llama y dice. Si puede ser una posibilidad, la respuesta mía es que puede serlo, pero en ningún momento he dicho que hemos empezado a hacer llamadas y eso. Está en carpeta y es una posibilidad, más allá de haber hecho una llamada”, sentenció.

De quien sí dio detalles fue de Oscar Pareja, quien viene de dirigir al Orlando City de la Major League Soccer (MLS). La posibilidad de contratarlo es alta y así lo sentenció: “Es una persona muy cercana a la institución, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Para nosotros no es novedad hablar con él o tenerlo cerca. ¿Cuál es la novedad? Que ahora está sin equipo y nos parece una buena oportunidad, pero vamos a ser muy prudentes o cautos para que no se vaya a sentir mal con algún comentario mío. Es un muy buen prospecto y consideramos que debía venir hace rato a Colombia a dirigir, porque me parece que tiene mucho para aportar al FPC y ojalá sea en el Medellín”.

Por último, admitió que Leonel Álvarez “es otra posibilidad”, pero así como ocurre con Gamero, todavía no hay contacto alguno.

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