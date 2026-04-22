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22 abr 2026 Actualizado 19:37

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Fútbol

🔴 Leverkusen vs. Bayern, con Luis Díaz titular: siga acá el partido por semis de Copa de Alemania

Se define el primer finalista de la DFB Pokal.

Luis Díaz vs. Bayer Leverkusen / Getty Images

Luis Díaz vs. Bayer Leverkusen / Getty Images / NurPhoto

Luis Díaz vs. Bayer Leverkusen / Getty Images

Primera semifinal de la Copa de Alemania. Bayern Múnich, que ya se coronó campeón de la Bundesliga, visita a Bayer Leverkusen buscando quedar más cerca de otro título para la temporada. Esta competición no fue ganada por el cuadro bávaro en 2025, pues justamente Leverkusen los eliminó en octavos de final.

Luis Díaz vuelve a ser titular y Bayern va con toda la pesada en búsqueda de una nueva final, luego de haber dado rotación al plantel en el juego frente a Stuttgart, en el que se selló la coronación del título liguero.

Siga acá EN VIVO Leverkusen vs. Bayern Múnich

Hay nuevos mensajes

Finaliza el primer tiempo

Bayern Leverkusen 0-1 Bayern Munich

45'

Tiempo adicional

Se sumará un minuto

43'

Altercado en la cancha

Disputa de balón entre Olise y Palacios

40'

El balón se va por arriba de la portería

Remate de Harry Kane

39'

Primer cambio en el Leverkusen

Sale Lucas Vásquez por molestias

36'

Juego directo del Bayern

Línea defensiva adelantada

31'

Presión alta del Bayern

Leverkusen intenta salir a primer toque

28'

Oportunidad del Bayern

Disparo de Olise a las manos del portero

21'

GOOOOOOOL del Bayern

Harry Kane remata con fuerza dentro del área

15

Oportunidad del Bayern

Luis Díaz remata y el portero Flekken salva

10

Bayern sigue dominando, sin encontrar espacios en el último cuarto de cancha para definir de cara a gol

5

Primer aviso del Bayern

Tras un centro de tiro de esquina desde la derecha, el defensor francés la conectó, pero la mandó por arriba

3

Domina el balón el Bayern

El conjunto bávaro ya busca la primera anotación, apelando a su tradicional juego

1

Inicia el partido

Ya se juega el encuentro en el BayArena

¡Equipos a la cancha!

Calentamiento previo

Último antecedente

El último enucentro entre ambos equipos en la Copa de Alemania fue por los octavos de final del campeonato anterior. Leverkusen se impuso 1-0 al Bayern y lo eliminó

El XI del Leverkusen

Luis Díaz, titular

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Leverkusen vs. Bayern Múnich!


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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