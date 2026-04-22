🔴 Leverkusen vs. Bayern, con Luis Díaz titular: siga acá el partido por semis de Copa de Alemania

Primera semifinal de la Copa de Alemania. Bayern Múnich, que ya se coronó campeón de la Bundesliga, visita a Bayer Leverkusen buscando quedar más cerca de otro título para la temporada. Esta competición no fue ganada por el cuadro bávaro en 2025, pues justamente Leverkusen los eliminó en octavos de final.

Luis Díaz vuelve a ser titular y Bayern va con toda la pesada en búsqueda de una nueva final, luego de haber dado rotación al plantel en el juego frente a Stuttgart, en el que se selló la coronación del título liguero.

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Hay nuevos mensajes Finaliza el primer tiempo Bayern Leverkusen 0-1 Bayern Munich 45' Tiempo adicional Se sumará un minuto 43' Altercado en la cancha Disputa de balón entre Olise y Palacios 40' El balón se va por arriba de la portería Remate de Harry Kane 39' Primer cambio en el Leverkusen Sale Lucas Vásquez por molestias 36' Juego directo del Bayern Línea defensiva adelantada 31' Presión alta del Bayern Leverkusen intenta salir a primer toque 28' Oportunidad del Bayern Disparo de Olise a las manos del portero 21' GOOOOOOOL del Bayern Harry Kane remata con fuerza dentro del área 15 Oportunidad del Bayern Luis Díaz remata y el portero Flekken salva 10 Bayern sigue dominando, sin encontrar espacios en el último cuarto de cancha para definir de cara a gol 5 Primer aviso del Bayern Tras un centro de tiro de esquina desde la derecha, el defensor francés la conectó, pero la mandó por arriba 3 Domina el balón el Bayern El conjunto bávaro ya busca la primera anotación, apelando a su tradicional juego 1 Inicia el partido Ya se juega el encuentro en el BayArena ¡Equipos a la cancha! Calentamiento previo Último antecedente El último enucentro entre ambos equipos en la Copa de Alemania fue por los octavos de final del campeonato anterior. Leverkusen se impuso 1-0 al Bayern y lo eliminó El XI del Leverkusen Luis Díaz, titular ¡Bienvenidos al minuto a minuto de Leverkusen vs. Bayern Múnich!



