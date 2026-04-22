🔴 Leverkusen vs. Bayern, con Luis Díaz titular: siga acá el partido por semis de Copa de Alemania
Se define el primer finalista de la DFB Pokal.
Primera semifinal de la Copa de Alemania. Bayern Múnich, que ya se coronó campeón de la Bundesliga, visita a Bayer Leverkusen buscando quedar más cerca de otro título para la temporada. Esta competición no fue ganada por el cuadro bávaro en 2025, pues justamente Leverkusen los eliminó en octavos de final.
Luis Díaz vuelve a ser titular y Bayern va con toda la pesada en búsqueda de una nueva final, luego de haber dado rotación al plantel en el juego frente a Stuttgart, en el que se selló la coronación del título liguero.
Siga acá EN VIVO Leverkusen vs. Bayern Múnich
Finaliza el primer tiempo
Bayern Leverkusen 0-1 Bayern Munich
Tiempo adicional
Se sumará un minuto
Altercado en la cancha
Disputa de balón entre Olise y Palacios
El balón se va por arriba de la portería
Remate de Harry Kane
Primer cambio en el Leverkusen
Sale Lucas Vásquez por molestias
Juego directo del Bayern
Línea defensiva adelantada
Presión alta del Bayern
Leverkusen intenta salir a primer toque
Oportunidad del Bayern
Disparo de Olise a las manos del portero
GOOOOOOOL del Bayern
Harry Kane remata con fuerza dentro del área
Oportunidad del Bayern
Luis Díaz remata y el portero Flekken salva
Bayern sigue dominando, sin encontrar espacios en el último cuarto de cancha para definir de cara a gol
Primer aviso del Bayern
Tras un centro de tiro de esquina desde la derecha, el defensor francés la conectó, pero la mandó por arriba
Domina el balón el Bayern
El conjunto bávaro ya busca la primera anotación, apelando a su tradicional juego
Inicia el partido
Ya se juega el encuentro en el BayArena
¡Equipos a la cancha!
Calentamiento previo
Último antecedente
El último enucentro entre ambos equipos en la Copa de Alemania fue por los octavos de final del campeonato anterior. Leverkusen se impuso 1-0 al Bayern y lo eliminó
El XI del Leverkusen
Luis Díaz, titular
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Leverkusen vs. Bayern Múnich!