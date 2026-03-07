Alberto Gamero deja de ser el técnico del Deportivo Cali

Alberto Gamero ya no es el técnico del Deportivo Cali. El entrenador, que llegó hace ocho meses al equipo Azucarero, no soportó la derrota ante el Once Caldas 0-2 en Palmaseca y renunció. “La decisión la tomé yo, no había buen aroma”, dijo.

Con el Cali, el DT dirigió 30 partidos y tuvo ocho victorias, nueve empates y 13 derrotas para un rendimiento del 37 por ciento. En el primer semestre del 2026, el Cali lleva diez partidos y 4 derrotas, 3 empates y 4 juegos perdidos.

¿Qué dijo Gamero en la rueda de prensa?

El técnico anunció en la rueda de prensa posterior al partido que renunció y que le dijo a la junta directiva que daba un paso al costado, “yo creo que venir a responder preguntas hoy no me queda bien, vengo comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali, a ustedes les agradezco a muchos, la gran mayoría, les agradezco por la paciencia, por la amistad que me brindaron. A los hinchada les digo, vine acá a realizar un proyecto, un buen trabajo, desafortunadamente no se pudo, esto es fútbol, por irme no soy el peor, ni por quedarme soy el mejor”

Y añadió, “a la junta directiva anterior, gracias por confiar en mi y a esta nueva junta directiva encabezada por Rafael Tinoco y Fernando, les agradezco por la amistad que me han brindado, por el apoyo que me habían dado y la realidad es que cuando las cosas no andan bien en todos los caminos de la vida, hay que mirar y hay que dar un paso al costado. Ojalá que esta gran institución salga de esta situación que está porque se lo merece”.

También exaltó a sus jugadores, “lo que me queda a mi es gran tranquilidad y satisfacción de que tuve un grupo de jugadores que en el día a día se preparaban, entrenaban, sufrían, se sacrificaban y me voy, la verdad, orgulloso de ese grupo que tenía. Los resultados no quieren decir que el trabajo era malo, no. Los resultados fueron malos, el trabajo no. Muchas gracias y hasta otro camino”.

El Arriero Herrera se solidariza con Gamero

El técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, habló de la situación de Alberto Gamero, “mi solidaridad con Gamero, es un gran entrenador de Colombia para que lo maltraten así como lo maltrataron hoy, y salir así como si fuera una persona cualquiera creo que no, nos merecemos un poco más de respeto”.

Y añadió, “hemos hecho cosas buenas por el futbol colombiano, él ha ganado mucho y es uno de los entrenadores más capaces que tenemos en Colombia, entonces, mi solidaridad con él. El Cali no se merece estar donde está, tiene muy buenos jugadores, desafortunadamente hoy encontraron un Once Caldas bien parado”.