Medellín se queda sin Restrepo, pero sigue haciendo cuentas: esto necesita para clasificar en Liga

Independiente Medellín atraviesa un momento complejo en la recta final del campeonato, luego de quedarse sin entrenador justo cuando define su futuro en la Liga Colombiana y la Copa Libertadores. A pesar de esta situación institucional, el panorama deportivo aún le permite soñar con la clasificación.

El Poderoso de la Montaña llega a la fecha 18 ubicado en la casilla 14 con 20 puntos, aunque con la ventaja de tener un partido menos que varios de sus rivales directos. Ese compromiso pendiente corresponde a la jornada 10 frente a Boyacá Chicó, un duelo clave que podría cambiar su posición en la tabla. En caso de ganar, Medellín alcanzaría las 23 unidades y se mantendría en la pelea por ingresar al grupo de los ocho.

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En total, el DIM tiene nueve puntos en disputa, ya que además del juego pendiente deberá afrontar dos compromisos más en el cierre del todos contra todos. Un aspecto favorable es que los tres partidos que le restan se jugarán en el estadio Atanasio Girardot, donde buscará hacerse fuerte para revertir su situación.

Las cuentas son claras: Medellín depende de sí mismo. Si logra ganar los tres encuentros que tiene pendientes, alcanzará los 29 puntos, cifra que le permitiría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. Sin embargo, el margen de error es mínimo. En caso de sumar solo seis puntos, su futuro quedará condicionado a lo que hagan sus rivales que también están peleando un cupo para clasificar, y si estos superan los cuatro puntos en las dos jornadas finales, el equipo antioqueño quedará eliminado.

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Cualquier otro resultado diferente a los ya mencionados. El DIM se quedará sin chance alguna. Así, entre la presión de los resultados y la incertidumbre en el banquillo, el DIM afronta un cierre decisivo en el que no tiene margen para fallar.