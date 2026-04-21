Noveno director técnico que deja su puesto en la Liga Colombiana 2026-I / Colprensa

No cesan las novedades en la Liga Colombiana 2026-I. En la tarde de este martes 21 de abril, se dio a conocer la noticia de un nuevo director técnico que deja su cargo en el banquillo técnico. Se trata del noveno en lo corrido del primer semestre.

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Alejandro Restrepo no es más el técnico del Medellín

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, Independiente Medellín anunció la salida del entrenador Alejandro Restrepo, quien dice adiós tras 622 días en el cargo.

“Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo”, empieza el anuncio del cuadro antioqueño.

Y complementa al respecto: “Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales. A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”.

Restrepo dirigió un total de 110 partidos al Medellín, manteniendo así un balance de 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas. Alcanzó las finales de la Liga 2025-I y Copa Colombia 2025, pero en ambas ocasiones fue derrotado.

Ahora el cuadro antioqueño tendrá un interinato en la dirección técnica, de cara a las tres jornadas liguera que restan del primer semestre (Chicó, Fortaleza, Águilas Doradas) y su oportunidad de clasificar a play-offs; así como también los cuatro duelos faltantes de Copa Libertadores.

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Nueve entrenadores han dejado su cargo en 2026

Desde que comenzó la Liga 2026-I a mediados del mes de enero, un total de nueve directores técnicos han dejado su cargo por diferentes motivos. Ellos son: