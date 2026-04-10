🔴 Santa Fe vs Peñarol EN VIVO: Siga la transmisión del partido de la Copa Libertadores 2026

Santa Fe no atraviesa su mejor momento en la Liga Colombiana, y eso genera dudas de cara a su participación internacional. El conjunto Cardenal ha tenido un rendimiento irregular a lo largo del torneo local, en el que apenas ha conseguido 4 victorias en 15 partidos disputados: empató 7 y perdió 4.

Este panorama hace pensar que el equipo dirigido por Pablo Repetto podría enfocar gran parte de sus esfuerzos en el torneo internacional. Esta es su participación número 15 en la Copa Libertadores, buscará superar su mejor actuación histórica, desde el 2013, cuando alcanzó las semifinales del torneo.

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Peñarol llega a este duelo con un presente mucho más sólido. El conjunto Carbonero es uno de los equipos más históricos del continente, siendo el tercer máximo ganador de la Copa Libertadores con cinco títulos en su palmarés: 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987. En las últimas ediciones ha estado cerca de volver a la gloria: en 2024 alcanzó las semifinales y en 2025 llegó hasta los octavos de final.

El equipo uruguayo arriba a este compromiso con buen ritmo competitivo, ocupando los primeros lugares en su liga local y con un balance positivo en sus últimos encuentros. En los últimos dos meses ha disputado diez partidos, con un registro de 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, lo que demuestra su regularidad y buen momento futbolístico.

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