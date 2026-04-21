Las cuentas de Santa Fe para clasificar a los play-offs de la Liga Colombiana

Independiente Santa Fe le dio un respiro a su hinchada tras volver al triunfo en El Campín. El Cardenal no sólo cortó una racha de tres partidos sin ganar, sino que lo hizo con autoridad: goleó 5-0 al Deportivo Cúcuta en la fecha 17 de la Liga Colombiana.

Con este resultado se mantiene en la pelea por un lugar en las finales del primer semestre y, lo más importante, depende de sí mismo en el cierre del torneo. Las cuentas son claras: necesita sumar los seis puntos en las dos jornadas restantes que quedan en Liga colombiana, cuando enfrente a Deportivo Pasto como visitante en la fecha 18 y la fecha 19 de Liga cerrará ante Inter de Bogotá en El Campín.

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El panorama se complica si no logra puntaje perfecto. Si suma solo cuatro puntos, quedaría condicionado a otros resultados, ya que si rivales directos como Millonarios, América de Cali, Atlético Bucaramanga e Inter de Bogotá hacen seis, el Cardenal quedaría eliminado.

Además, si Santa Fe solo gana un partido (obtendría tres puntos) y los equipos que está en la lucha y superan esa cifra en las dos jornadas, también se quedará sin opciones. Incluso, si todos igualan en tres puntos, el equipo bogotano podría quedar fuera por una mínima diferencia de gol respecto al octavo lugar.

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Eso sí, la jornada 17 le jugó a favor: ni Millonarios, ni Inter, ni Atlético Bucaramanga lograron sumar, devolviéndole el control de su destino. Ahora, con el impulso de la goleada, Santa Fe está obligado a cerrar con firmeza si quiere asegurar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.