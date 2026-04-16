Santa Fe perdió ante Corinthians en Brasil: Así quedó el Grupo E de la Copa Libertadores
El cuadro Cardenal acumula solo un punto de seis posibles en la competición.
Santa Fe no pudo hacer la épica en su visita al Neo Química Arena de Corinthians y perdió por 2-0 en el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Si bien el cuadro Cardenal planteó un partido sólido en defensa y pudo mantener el cero en el primer tiempo, dos jugadas puntuales le cobraron la buena presentación que venía haciendo.
Reviva acá el minuto a minuto de Corinthians 2-0 Santa Fe
Rodallega tuvo dos oportunidades en el primer tiempo. Una fue al minuto 8 de cabeza que terminó desviado y otra con un remate desde el borde del área que llegó a las manos del arquero.
Al minuto 51 de compromiso, tras el cobro de un tiro de esquina desde la izquierda, Gustavo Henrique cabeceó en el segundo palo y luego Raniele la mandó a guardar también con un remate de cabeza para el 1-0.
A diez minutos del final, llegó el segundo. Rodrigo Garro le puso un gran balón a Gustavo Henrique y este con una chalaca la clavó en el costado derecho del arco de Andrés Mosquera Marmolejo.
¿Cómo queda Santa Fe en el Grupo E de la Libertadores?
El equipo bogotano empató ante Peñarol en Bogotá 1-1 y, tras la derrota en su visita a suelo brasileño, quedó parcialmente en el tercer puesto de la zona, a falta de que Platense visite al cuadro uruguayo en el complemento de la fecha 2 de la competición.
¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores?
El conjunto bogotano volverá a jugar por el torneo internacional el próximo miércoles 29 de abril, cuando visite a Platense de Argentina por la fecha 3 de la fase de grupos. Luego recibirá a Corinthians el 6 de mayo, lo mismo con Platense el 19 de mayo y cerrará en Uruguay ante Peñarol el 27 de mayo.