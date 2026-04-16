Santa Fe perdió ante Corinthians en Brasil: Así quedó el Grupo E de la Copa Libertadores

Santa Fe no pudo hacer la épica en su visita al Neo Química Arena de Corinthians y perdió por 2-0 en el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Si bien el cuadro Cardenal planteó un partido sólido en defensa y pudo mantener el cero en el primer tiempo, dos jugadas puntuales le cobraron la buena presentación que venía haciendo.

Reviva acá el minuto a minuto de Corinthians 2-0 Santa Fe

Rodallega tuvo dos oportunidades en el primer tiempo. Una fue al minuto 8 de cabeza que terminó desviado y otra con un remate desde el borde del área que llegó a las manos del arquero.

Al minuto 51 de compromiso, tras el cobro de un tiro de esquina desde la izquierda, Gustavo Henrique cabeceó en el segundo palo y luego Raniele la mandó a guardar también con un remate de cabeza para el 1-0.

A diez minutos del final, llegó el segundo. Rodrigo Garro le puso un gran balón a Gustavo Henrique y este con una chalaca la clavó en el costado derecho del arco de Andrés Mosquera Marmolejo.

¿Cómo queda Santa Fe en el Grupo E de la Libertadores?

El equipo bogotano empató ante Peñarol en Bogotá 1-1 y, tras la derrota en su visita a suelo brasileño, quedó parcialmente en el tercer puesto de la zona, a falta de que Platense visite al cuadro uruguayo en el complemento de la fecha 2 de la competición.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores?

El conjunto bogotano volverá a jugar por el torneo internacional el próximo miércoles 29 de abril, cuando visite a Platense de Argentina por la fecha 3 de la fase de grupos. Luego recibirá a Corinthians el 6 de mayo, lo mismo con Platense el 19 de mayo y cerrará en Uruguay ante Peñarol el 27 de mayo.