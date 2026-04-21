Franco Fagúndez se sinceró tras la poca continuidad que ha tenido en Santa Fe: esto contó de Repetto. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Franco Fagúndez, delantero de Independiente Santa Fe, habló en El VBAR Caracol sobre la poca continuidad que ha tenido en el cuadro cardenal y consecuente a esto dio detalles sobre su relación con el entrenador Pablo Repetto.

“Si bien tuve algunos minutos en el partido con Once Caldas, de titular ante Fortaleza en Techo e iba agarrando continuidad, pero justo en el partido contra América, cuando entro de cambio, a los dos minutos me lesiono y ahí paré dos meses. Estuve a poco de haberme roto el ligamento, las lesiones me jugaron una mala pasada”, detalló el jugador sobre su poco rodaje a lo largo del 2026.

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Por otro lado, descartó cualquier tipo de roce con su director técnico e incluso contó que mantienen una relación sumamente estrecha, desde su paso por el balompié uruguayo.

“Todos saben que el técnico fue quien me trajo. El otro día cuando hice el gol, se lo dediqué, porque si no fuera por él no estaría viviendo todo lo que he vivido en Santa Fe. La verdad estoy muy feliz. Vengo de un año bastante complicado, porque me rompí la rodilla a principios de año y no logro recuperarme bien; en la segunda mitad de año tuve bastantes problemas personales y terminé hasta jugando con la sub-20 en el club con el que jugaba. Pablo ya me conocía de Nacional, me había tenido en Uruguay y confió en mí. Me trajo, me fui poniendo a punto”, comentó.

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Así pues, Fagúndez poco a poco se ha venido integrando al grupo y ha respondido a la confianza no solo del entrenador, sino también de los hinchas, que piden su presencia en los partidos decisivos del León en el cierre del campeonato.

“Estoy listo para jugar y más con la confianza del otro día (partido ante Cúcuta). Sabía que era un partido importante para el equipo, pero también para mí porque volvía a la titularidad después de tanto tiempo. Lo aproveché al máximo, así que ojalá otra vez me toque arrancar. Igual siempre digo que me toca sumar desde donde me toque, sea titular o suplente”, concluyó.