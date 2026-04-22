“En Córdoba no hay maíz biche debido a las recientes inundaciones”: comerciante de Montería

Montería

El comerciante y vocero de la principal plaza de mercado de la ciudad de Montería, Nicolás España, advirtió que uno de los productos que registra elevados precios es el maíz biche, luego de que miles de cultivos se perdieran con el paso de las inundaciones registradas el pasado mes de febrero en Córdoba.

Tras lo expuesto, aseguró que el producto se estaría consiguiendo en el departamento de Bolívar.

“El maíz biche que está llegando a la plaza del Mercado del Sur procede de María La Baja. En Córdoba no hay maíz biche en estos momentos, motivo de las inundaciones, motivo de la catástrofe que sufrió nuestro departamento, y es posible que no llegue maíz biche, pero Bolívar está mandando el producto”, dijo el comerciante.

“La unidad de maíz biche está en $800 y $700 en promedio, y si lo compras al por mayor, el bulto te va a costar $70.000 y la unidad te va a costar $400”, agregó.

De acuerdo con los registros de las autoridades del departamento de Córdoba, las inundaciones afectaron a más de 20.000 hectáreas de cultivos en 25 de los 30 municipios que tiene esta sección del país.