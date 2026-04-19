Ministro de Defensa confirma que fueron bombardeados varios campamentos del ELN en el Catatumbo

Catatumbo

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejército Nacional adelantó una nueva operación militar en la región del Catatumbo, contra campamentos del ELN en Norte de Santander.

Según lo informó Sánchez, la operación militar que se adelantó en horas de la noche, se hizo de manera coordinada con la Policía Nacional y tenía como objetivo “el cartel del ELN en la región del Catatumbo”.

El jefe de esta cartera argumentó que este grupo criminal es uno de los actores que ha provocado un desplazamiento masivo en la región del Catatumbo de más de 100 mil campesinos, así como la muerte de cerca de 200 civiles en los últimos 15 meses.

“Fue atacado mediante un bombardeo que hicimos”, afirmó Sánchez, quien resaltó que una vez ejecutada esta operación militar, tropas del Ejército Nacional adelantaron una inspección en tierra. El Ministro de Defensa recordó que en el Catatumbo, en varias oportunidades, se han encontrado búnkers pertenecientes al ELN y que serían los espacios estratégicos usados por esta organización criminal para atacar a la población civil.

De momento y según lo pudo conocer Caracol Radio, cinco uniformados del Ejército Nacional resultaron lesionados en medio de estas acciones armadas. Según fuentes judiciales, los heridos fueron evacuados a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta.