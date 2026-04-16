Hay alerta en zonas periféricas de Cúcuta por fuertes lluvias presentadas durante las últimas horas

Cúcuta

Las fuertes lluvias que han caído sobre la capital nortesantandereana en los últimos días, mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro, por posibles emergencias que se puedan presentar en las zonas periféricas de la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio, Fabián Prato, secretario de Gestión de Riesgos y Desastres de la alcaldía de Cúcuta, resaltó que "hay que estar muy pendientes en comunas como la 8, la Comuna 7, la Comuna 10, que son los sectores altos que tenemos, en San Rafael, donde sus casas o viviendas están ubicadas en sectores muy altos, teniendo en cuenta que hemos tenido una precipitación constante y esto lo que genera es que estos terrenos se sobrecargan de agua".

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Resaltó que al presentarse esa sobrecarga de agua, los terrenos “son muy susceptibles a fenómenos de remoción en masa. Entonces, la comunidad tiene que estar muy pendiente de cualquier movimiento o cualquier ruido que escuchen en el terreno para que salgan de sus viviendas a lugares seguros, teniendo en cuenta que prima es la vida de las personas”.

Así mismo, Prato entregó recomendaciones importantes para toda la ciudadanía en esta temporada de lluvías:

Evitar arrojar basuras en calles y canales para prevenir taponamientos.

Revisar y limpiar canales, bajantes y desagües en viviendas.

No transitar por zonas inundadas o con acumulación de agua.

Estar atentos a árboles inclinados, postes o estructuras inestables.

Mantenerse alerta con el nivel de agua en ríos, quebradas y canales cercanos a su vivienda o comunidad.

Desde su despacho recuerdan además los números de emergencia:

SEGERD: 3133218204

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta: 3133864169

Cruz Roja: 132

Defensa Civil: 144

Las lluvias de las últimas horas ha provocado emergencias en cinco comunas de Cúcuta, por la caída de árboles, desprendimiento de rocas, inundaciones y fenómenos de remoción en masa.