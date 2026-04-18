Fuertes aguaceros han provocado emergencias en la zona nororiental de Cúcuta

Cúcuta

Hay emergencias en cuatro Comunas de Cúcuta por los fuertes aguaceros que se han registrado las últimas horas. Inundaciones y desprendimiento de rocas han provocado el cierre de varias vías.

“La Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres se encuentra atendiendo varias afectaciones provocadas por las lluvias que se han presentado en la ciudad. Sectores como la subida a San Martín, donde se presenta desprendimiento de rocas y se está adelantando la labor de la limpieza, con el acompañamiento de Veolia. También tenemos otras afectaciones en Sevilla ,en San Luis, en La Libertad, y seguimos haciendo un barrido con organismos de socorro para saber qué otras afectaciones se han presentado durante las últimas horas”, indicó a Caracol Radio, Fabián Prato, jefe de ese despacho.

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Prato recordó que existe alerta sobre los barrio periféricos de la ciudad, donde se teme posibles fenómenos de remoción en masa.

“Los sectores que están alerta son los que se encuentran en las partes más altas, dado que ha sido una lluvia constante, esto genera que todas estas zonas altas se llenen de agua y que comience a presentarse el fenómeno de remoción en masa. Entonces, estar muy atentos los habitantes de estos sectores, por cualquier desprendimiento o movimiento de material, por favor de una vez deben abandonar su vivienda, salir y ubicarse en sitios seguros”.

Los barrios más afectados se encuentran en las ciudadelas Juan Atalaya y La Libertad.