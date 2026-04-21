“Nos dicen que el niño está golpeado”: tía de menor secuestrado en la región del Catatumbo

Catatumbo

El casco urbano del municipio de Tibú, en Norte de Santander, fue el epicentro de la marcha convocada por Madres del Catatumbo por la Paz, para exigir la liberación de seis jóvenes secuestrados en esta región del país.

Entre las víctimas está Yormai Contreras, sobrino de la presidente de esta organización social, quien cumple 15 días de estar en cautiverio.

"Exigimos que los niños no deben meterlos en la guerra, que los niños no se tocan, los niños son medida de protección. Y hacemos el llamado a estos dos actores armados, principalmente al actor del ELN, quien tiene a Yormai Sebastián Contreras, que lo liberen ya, que son 15 días que hemos estado sufriendo y no saber nada, que nos preocupan todos estos ataques que hay, enfrentamientos entre ellos, pero también desde la fuerza pública que al niño lo lleguen a tener allí en un campamento de estos. Son seis jóvenes que del municipio de Tibú se encuentran hoy privados de la libertad", dijo Carmen García, presidente de Madres del Catatumbo por la Paz.

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Indicó que varias de las víctimas tienen tres meses de estar en cautiverio y sus familias no saben cuál es su estado actual.

“Aquí estamos con las mamitas de más de cinco jóvenes de 19 años que están ya hace tres meses, seis meses en cautiverio y no los han liberado. Las madres del Catatumbo por la Paz, pedimos la liberación de los niños y niñas, pero también de los jóvenes, la paz de la familia, la paz del territorio, pero sobre todo de Norte de Santander”.

García señaló al ELN como el responsable del secuestro de Yormai Contreras e indicó que la familia ha recibido comunicaciones donde les indican que el menor ha sido golpeado.

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“Hay algunos de ellos que nos dicen que el niño está golpeado, que por eso es que no lo entregan, otros que no, que no le han hecho nada. La preocupación crece cada día”.

La marcha concluyó en el palacio municipal, donde la comunidad alzó su voz a las autoridades para que se le garanticen los derechos de los menores de edad y la población civil.